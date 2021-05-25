Торги по паре доллар/рубль продолжаются вблизи отметки 73,5 руб. К середине дня во вторник российская валюта показывала лишь незначительное укрепление против американской валюты. Глобальная обстановка выглядела неоднозначной: цены на нефть корректировались после достижения в утренние часы отметки в 68,76 долл. за баррель по марке Brent; доллар снижался к корзине основных мировых валют, однако на развивающихся рынках не наблюдалось повсеместного улучшения аппетита к риску, и основные валюты EM демонстрировали смешанную динамику.

Определенную поддержку российская валюта получала от остаточных продаж валютной выручки в рамках налогового периода (сегодня экспортеры перечисляют НДПИ, акцизы и НДС). Однако к окончанию недели поддержка данного фактора постепенно сойдет на нет.

Санкционная риторика в отношении Белоруссии пока не отражается геополитическими рисками для российского финансового рынка, тем не менее определенное напряжение среди инвесторов традиционно присутствует. Доходности 10-тилетних ОФЗ незначительно подросли и находились во вторник днем на уровне 7,17% годовых.

Отметим, что пока в пользу рубля продолжают играть такие факторы, как глобальная коррекция доллара на ослаблении инфляционных ожиданий в США и надежды инвесторов, связанные с ожидаемой летом встречей российского и американского президентов. Тем не менее дальнейшее укрепление рубля в сторону 73 по доллару уже сейчас встречает сильное сопротивление, и при любом удобном случае американская валюта сможет быстро вернуться к верхней границе диапазона 73,5-74 руб.