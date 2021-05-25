На пути к ужесточению монетарной политики
Вчера на аукционе обратного репо, который проводит ежедневно ФРБ Нью-Йорка был зафиксирован рекордный уровень операций, 395 млрд долларов.
Рост операций обратного репо начался с апреля, когда завершилась программа ФРС, действовавшая год, которая предусматривала уменьшение резервной нагрузки SLR на банки по Базелю 3.
В итоге, в одну неблагоприятную для денежного рынка в США стали сходиться все опасные тенденции: отрицательные ставки овернайт на межбанке, дефицит надежных коротких инструментов для фондов денежного рынка, низкая ставка по обязательным резервам. Фонды денежного рынка активно выбирают лимит в 80 млрд на одного заемщика, но очевидно, что американскому центробанку с этим нужно что-то делать, причем срочно.
Скорее всего, на июньском заседании им придется увеличить ставку по обязательным резервам с 10 до 20 б.п., и это будет робким началом ужесточения монетарной политики.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210525/833748539.html