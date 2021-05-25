Вчера на аукционе обратного репо, который проводит ежедневно ФРБ Нью-Йорка был зафиксирован рекордный уровень операций, 395 млрд долларов.

Рост операций обратного репо начался с апреля, когда завершилась программа ФРС, действовавшая год, которая предусматривала уменьшение резервной нагрузки SLR на банки по Базелю 3.

В итоге, в одну неблагоприятную для денежного рынка в США стали сходиться все опасные тенденции: отрицательные ставки овернайт на межбанке, дефицит надежных коротких инструментов для фондов денежного рынка, низкая ставка по обязательным резервам. Фонды денежного рынка активно выбирают лимит в 80 млрд на одного заемщика, но очевидно, что американскому центробанку с этим нужно что-то делать, причем срочно.

Скорее всего, на июньском заседании им придется увеличить ставку по обязательным резервам с 10 до 20 б.п., и это будет робким началом ужесточения монетарной политики.