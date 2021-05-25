Рубль пытался укрепляться, достигая в моменте 73,27 за доллар, но слабел против евро. В пользу рубля работает фактор налоговых платежей, ослабления доллара на Forex и достаточно высокие аппетиты к риску. Инфляционные опасения в США и Европе немного успокоились, что отразилось в форме снижения доходностей 10-летних казначейских обязательств США до 1,59%.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5010 рублей.

Ставки MosPrime выросли на день до 5,03%, остались на уровне 5,12% на неделю и повысились до 5,31% на месяц.

В техническом плане пока ничего не меняется. Для более уверенного укрепления рублю необходимо закрепиться под зоной 73,0-73,5 за доллар. Пока из достижений можно лишь отметить обновление предыдущих максимумов. Возможно, что прорыв состоится в ближайшее время, когда прояснится вопрос встречи президентов РФ и США. Как минимум, это благоприятный геополитический сигнал. Однако со стороны инвестиционных потоков пока может наблюдаться затишье из-за роста ожиданий более агрессивного повышения ставки ЦБ РФ.