Рубль упорно прорывается через зону сопротивления
Рубль пытался укрепляться, достигая в моменте 73,27 за доллар, но слабел против евро. В пользу рубля работает фактор налоговых платежей, ослабления доллара на Forex и достаточно высокие аппетиты к риску. Инфляционные опасения в США и Европе немного успокоились, что отразилось в форме снижения доходностей 10-летних казначейских обязательств США до 1,59%.
К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5010 рублей.
Ставки MosPrime выросли на день до 5,03%, остались на уровне 5,12% на неделю и повысились до 5,31% на месяц.
В техническом плане пока ничего не меняется. Для более уверенного укрепления рублю необходимо закрепиться под зоной 73,0-73,5 за доллар. Пока из достижений можно лишь отметить обновление предыдущих максимумов. Возможно, что прорыв состоится в ближайшее время, когда прояснится вопрос встречи президентов РФ и США. Как минимум, это благоприятный геополитический сигнал. Однако со стороны инвестиционных потоков пока может наблюдаться затишье из-за роста ожиданий более агрессивного повышения ставки ЦБ РФ.
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