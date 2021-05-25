На открытии рубль испытал кратковременную просадку, после чего повысился благодаря позитивному внешнему фону, вновь переписав двухмесячный максимум к доллару. Однако незадолго до старта основной сессии российская валюта стала активно снижаться вслед за нефтью.

Мировые рынки с начала дня демонстрируют восходящую динамику. Позитивом по-прежнему выступает продолжающееся умеренное снижение доходностей гособлигаций США, рост которых ранее провоцировал распродажи на рынках из-за опасений более раннего ужесточения монетарной политики ФРС на фоне усиления инфляции.

Развивающиеся валюты в большинстве своем повышаются, ускорившись незадолго до старта европейской сессии благодаря провалу доллара, индекс которого достиг минимальных с начала года уровней. Правда, на фоне его отскока некоторые представители сектора к текущему моменту просели, выйдя в небольшой минус.

Российский долговой рынок остается под умеренным давлением. Индекс гособлигаций RGBI традиционно в начале торгов показал кратковременный рост, который быстро нивелировал, неся небольшие потери.

В середине торгов рубль резко повысился без видимых причин, в очередной раз обновив двухмесячный максимум к доллару, но затем быстро растерял значительную часть этого импульса.

Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, которые даже при всплеске волатильности не имеют продолжения, что свидетельствует о вероятном сохранении консолидационного характера динамики российской валюты, по меньшей мере на краткосрочном горизонте.

Тем не менее сильные рыночные или новостные драйверы способны привести к выходу рубля из майской консолидации с формированием более устойчивого и продолжительного движения.

Нефть находится под давлением

Вслед за негативным стартом нефть ушла вверх, обновив недельный максимум, но вскоре стала снижаться. В начале европейской сессии котировки перешли к коррекции. В данный момент Brent торгуется немного выше уровня $68.

Участники нефтяного рынка с некоторым опасением ждут результатов переговоров по иранской ядерной сделке, которые продолжатся на этой неделе. В случае их позитивного завершения предложение нефти увеличится за счет производства Ирана, что должно быть компенсировано увеличением спроса. С этим могут возникнуть проблемы в случае более медленного восстановления мировой экономики.

Повлиять на динамику нефтяных цен способны еженедельные отраслевые данные. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 1,3 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 2,6 млн барр.

Доллар остается слабым

Американская валюта в начале дня устремилась вниз и после утренней консолидации ускорила снижение. Индекс доллара (DXY) достиг минимальных с начала января уровней, скорректировавшись после нашего открытия. Сейчас DXY теряет 0,2% около отметки 89,6 п.

Давление на доллар оказывает снижение доходностей гособлигаций США, что свидетельствует о вероятном сохранении мягкой монетарной политики ФРС, по крайней мере на среднесрочном горизонте. К тому же это повышает спрос на рисковые активы, что провоцирует к выходу инвесторов из защитных инструментов, одним из которых является доллар.

Европейская валюта сегодня продолжила развивать восходящее движение, ускорившись утром. В результате пара EUR/USD переписала четырехмесячную вершину, прибавляя сейчас 0,35% вблизи значения 1,226.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает обновлять двухмесячные минимумы, однако каждый раз отскакивает от достигнутых значений. Сейчас наблюдается очередная попытка ускорения нисходящего движения. Промежуточная поддержка у доллара находится около уровня 73 руб.



