Европейские фондовые индексы к концу торгового дня не пришли к единому мнению относительно динамики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 прибавил на 0,1%, немецкий DAX увеличился на 0,18%, французский CAC 40 потерял 0,28%, британский FTSE 100 просел на 0,31%.

Экономика Германии в первом квартале 2021 года сократилась на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Предварительные данные предполагали снижение ВВП в минувшем квартале на 1,7%. В годовом выражении ВВП Германии уменьшился на 3,1%.

Основные фондовые индексы США во вторник снизились. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq опустился на 0,03%, Dow просел на 0,24%, а S&P500 снизился на 0,21% и составил 4188,1. Данные Conference Board показали снижение индекса потребительского доверия в США в мае до 117,2 пункта. При этом, согласно пересмотренным данным, месяцем ранее показатель составлял 117,5 пункта, а не 121,7 пункта, как было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 119,2 пункта.

Рыночная стоимость United Airlines Holdings выросла на1,5 %. Авиакомпания улучшила прогноз некоторых финансовых показателей на второй квартал 2021 года. После закрытия основной торговой сессии на 7% снизились бумаги Nordstrom. Компания не смогла порадовать инвесторов сильным отчетом за квартал. Компания отчиталась об убытке в $1,05 на акцию, в то время как аналитики ожидали убыток в $0,57. Выручка компании оказалась чуть лучше прогнозов: $3,01 млрд против ожидаемых $2,9 млрд. Котировки Urban Outfitters, напротив, выросли на 6% по результатам сильного отчета. Чистая прибыль компании составила $0,54 на акцию, что оказалось значительно лучше прогноза в $0,17. Выручка также превзошла прогнозы.

В среду Комитет по банковским, жилищным и городским вопросам Сената США проводит слушания с руководителями крупнейших банков Уолл-стрит, поскольку законодатели-демократы усиливают контроль за ролью промышленности в оказании помощи американцам в восстановлении после пандемии COVID-19.

Знаковых макроэкономических отчетов в среду не ожидается. В среду публикацией финансовых результатов отметится NVIDIA, American Eagle Outfitters.