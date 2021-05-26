Акции США скорректировались, поскольку неоднозначные данные по потребительскому доверию и ценам на жилье перевесили дополнительные заверения ФРС в отношении инфляции. Индекс S&P 500 упал на —0.2%, при этом большинство секторов закрылись в красной зоне. US Treasuries продлили глобальное ралли в бондах, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на —4 бп до примерно 1.56%. Доллар в основном был ниже против большинства основных резервных валют, хотя практически не изменился против австралийского доллара и японской иены. Нефть практически не изменилась, а золото выросло и закрыло потери с начала 2021 года. Биткоин держался ниже $40,000 после разгрома криптовалют на прошлой неделе.

Ричард Кларида сообщил Yahoo Finance, что ФРС, возможно, сможет начать обсуждение начала сворачивания программы скупки облигаций на предстоящих заседаниях. "Я думаю, это будет зависеть от потока данных, которые мы получим". Он повторил свое мнение о том, что всплеск инфляции будет временным, что прозвучало также из уст его коллеги вице-председателя Рэндала Куолз. "Даже если мы допустим ошибку", у центрального банка есть инструменты для решения этой проблемы, — сказал Куолз Банковскому комитету Сената, добавив, что риски для финансовой стабильности "умеренные". Между тем, CEO Morgan Stanley Джеймс Горман ожидает, что сворачивание стимулов начнется к концу этого года, а ставки вырастут в начале 2022 года, — что даже быстрее, чем прогнозируют собственные экономисты банка. Он сказал на онлайн-конференции, что центральный банк очень осторожен и не думает, что инфляционное давление будет долгосрочным.

Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", поскольку он почти завершен, а такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой. "Он почти полностью закончен", — сказал Байден журналистам во вторник "Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений". На прошлой неделе администрация Байдена заявила, что Nord Stream 2 и его глава Мэттиа Варниг занимаются санкционированной деятельностью в соответствии с законодательством США, но отказываются от санкций по соображениям национальной безопасности. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала это решение и заявила, что обсудит проект с Байденом на саммите G-7 в Великобритании в следующем месяце.