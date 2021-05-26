Вчерашние основные торги Индекс Мосбиржи завершил ростом почти на 0,7%, что можно записать ему в актив с учетом начавшегося снижения американского рынка во второй половине дня.

Однако торги «голубыми фишками» проходили противоречиво. Если снижение «Газпрома» еще можно оправдать снятием перекупленности после недавнего сильного роста, то падение на процент «Норникеля» в преддверии отсечки реестра настораживает. Похоже, что дивиденды особо не нужны, поскольку трейдеры не верят в быстрое закрытие дивидендных гэпов.

Совсем слабенько выглядит «Роснефть», которая игнорирует подорожавшую нефть. Долю бумаги в портфелях все-таки стоит сокращать, но быть готовым быстро нарастить ее, как только начнется новая фаза роста.

Внешний фон сегодня складывается позитивным: американские фьючерсы накануне нашего открытия прибавляют треть процента. В плюсе промышленные и драгоценные металлы, выше 68,5 долларов за баррель держится нефть. Поэтому у Индекса Мосбиржи есть хорошие шансы продолжить неторопливое движение к отметке 3700 пунктов, что создаст плацдарм для переписывания исторических максимумов в дальнейшем.

Однако по ходу торгов, в том числе снижению оборотов, видно, что потенциал фондовых «быков» начал иссякать.

Золото ушло выше 1900 долларов за унцию. В районе 1920 долларов располагается сопротивление, и там возможно некоторое торможение роста или даже небольшая коррекция. Но восходящий тренд позолоту остается в силе, и мы скоро увидим металл по 2000 долларов. В связи с этим имеет смысл продолжать делать ставку на бумаги золотодобывающих компаний – это сейчас самый безопасный и перспективный актив.

Курс рубля укрепляется на 0,3%. Такую же картину мы видели и вчера утром, но потом рубль начал сдавать завоеванные позиции. Не исключено, что сценарий вторника на валютном рынке повторится и сегодня.

В целом на валютном рынке также прослеживается тенденция снижения спроса на рубль, который пока еще поддерживается налоговым периодом. Сейчас пара доллар-рубль находится лишь в 30 копейках выше сильнейшей поддержки 73, поэтому спекулятивное желание купить доллар против рубля будет нарастать.



