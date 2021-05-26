Рубль продолжит укрепление
Во вторник рубль торговался в диапазоне 73,26 – 73,56 за доллар и завершил день с минимальными изменениями на уровне 73,5. По отношению к евро произошло ослабление рубля на 0,4%. Валюты развивающихся стран вчера показали разнонаправленную динамику. Евро укрепился к доллару на 0,3%. Доллар слабел к мировым валютам, отыгрывая комментарии представителей ФРС о временном характере текущей высокой инфляции.
Сегодня с утра рубль усиливает позиции и по итогам дня может укрепиться ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар. Поддержку рублю оказывает снижения геополитической премии в рубле на фоне объявленной встречи президентов США и России, а также ожидания сохранение мягкой монетарной политики ФРС.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210526/833755401.html