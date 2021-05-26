Во вторник рубль торговался в диапазоне 73,26 – 73,56 за доллар и завершил день с минимальными изменениями на уровне 73,5. По отношению к евро произошло ослабление рубля на 0,4%. Валюты развивающихся стран вчера показали разнонаправленную динамику. Евро укрепился к доллару на 0,3%. Доллар слабел к мировым валютам, отыгрывая комментарии представителей ФРС о временном характере текущей высокой инфляции.

Сегодня с утра рубль усиливает позиции и по итогам дня может укрепиться ближе к нижней границе диапазона 73,0 – 74,0 за доллар. Поддержку рублю оказывает снижения геополитической премии в рубле на фоне объявленной встречи президентов США и России, а также ожидания сохранение мягкой монетарной политики ФРС.