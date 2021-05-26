Во вторник нефтяные котировки были стабильны, участники рынка ожидали новой информации по иранской ядерной сделке. Представитель иранского правительства заявил, что в отношении сделки он настроен оптимистично, хотя ряд серьезных тем еще предстоит обсудить.

Переговоры по восстановлению ядерной сделки по Ирану ведутся с апреля. США и Иран при посредничестве стран Евросоюза пытаются прийти к компромиссу, в котором предметом торга является закрытие иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций с нефтегазового экспорта.

До одностороннего выхода США из ядерной сделки в 2018 г. Иран добывал около 3,8 млн б/с и экспортировал порядка 2 млн б/с. После возобновления санкций добыча упала практически в два раза. На фоне прихода к власти администрации Байдена Иран начал постепенно восстанавливать добычу, высоко оценивая свои шансы на успех в переговорах. На текущий момент добыча в стране, по оценке Reuters, составляет 2,5 млн б/с, что означает потенциал для наращивания еще около 1,3 млн б/с или примерно 1,3% от всего мирового потребления. Это может оказать давление на рыночный баланс и создать риски снижения цен на нефть.

Фьючерсы на Brent во вторник незначительно выросли на фоне умеренно позитивных настроений. Взгляд на инструмент остается нейтральным. На этой неделе пройдет очередной раунд американо-иранских переговоров. Если стороны достигнут согласия, то это может негативно сказаться на нефтяных ценах и привести к повторному спуску в район $66 за баррель.

Вчера поздно вечером американский институт нефти (API) опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Reuters сообщает, что запасы нефти, по оценке API, снизились на 0,4 млн баррелей, запасы бензин и дистиллятов сократились на 2 млн и 5,1 млн, соответственно. Данные оказались позитивными. Если статистика от EIA подтвердит их, то нефтяные котировки могут отреагировать позитивной динамикой.