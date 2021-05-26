На сегодняшних торгах юань отступил ниже 6.40 против доллара США, что остается сильным приветственным сигналом китайских властей относительно притока капитала. Однако текущее ралли неразрывно связано с нисходящей динамикой доллара (DXY перешел в интервал 89.50-89.70 п), поэтому любые поворотные статданные в США будут не менее значимы, чем китайские. Евро торговался в диапазоне 1.2240-1.2260.