Рынок ОФЗ продолжает проторговку текущих уровней
Сектор российских еврооблигаций: доходность 10-летки UST на минимумах с середины марта. Вчера долларовые кривые ЕМ отыгрывали снижение доходностей трежерис – так, UST-10 снизилась до 1,56%. Россия осталась немного в стороне от этого процесса (суверенная кривая не тронулась с места) из-за сохраняющегося давления со стороны белорусского фактора. НЛМК размещает 5-летние евробонды на 500 млн евро под 1,45% годовых. Итоговый спрос на бумаги, по данным Интерфакса, превысил 1,5 млрд евро. Одновременно НЛМК сообщил, что по итогам оферты примет к выкупу долговые бумаги двух выпусков общим номинальным объемом $470,6 млн (с учетом цены выкупа, суммарно расходы на него составят около $507 млн).
Сектор ОФЗ: «боковик» в полном разгаре. За исключением некоторой активности во флоатерах (+4 б. п.), рынок ОФЗ продолжает проторговку текущих уровней. Сегодня Минфин на аукционах предложит два выпуска ОФЗ совокупным объемом 40 млрд руб.
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