Рынки акций закрепились на высокой отметке, ожидая развития ситуации как с пандемией, так и с восстановлением экономики. Франция присоединилась к Германии в ограничениях на въезд из Великобритании из-за начала распространения там индийского штамма коронавируса.

Данные по первичным продажам новых домов в США вышли ниже ожиданий, что заставило инвесторов призадуматься над постпандемийными ожиданиями по данному сектору и смежным рынкам.

Начато антимонопольное расследование против Amazon, который при размещении товаров по более низкой цене на других сайтах уменьшал приоритетность в поисковой выдаче.

RingCetral и NICE объявили о продлении и расширении долгосрочного партнерства по реализации комплексного решения RingCentral Contact Center. Решение RingCentral Contact Center включает платформу видеосвязи (MVP) компании RingCentral и облачное решение услуг контакт-центра CXone от NICE. RingCentral сотрудничают с NICE с 2015 г. количество совместных клиентов составляет ~1000.

Мы оцениваем это умеренно позитивно. Расширение партнерства позволит RingCentral предоставлять клиентам комплексные решения, с дополнительными функциями (позитивно для ARPU — средняя выручка на клиента). Напомним, NICE является одним из лидеров рынка в области CCaaS (контакт-центр как услуга).

Совет директоров Synchrony Financial программу buyback на $2,9 млрд (11% капитализации компании). Программа выкупа акций продлится с апреля 2021 до июня 2022 г. Также Synchrony продолжит платить ежеквартальные дивиденды $0,22 на акцию (1,8% доходность к текущим котировкам).

Мы позитивно оцениваем программу выкупа Synchrony. Успешно преодолев кризис за счет высокого качества портфеля, SYF нарастила достаточность капитала до 16% (один из самых высоких показателей в секторе). Это позволяет компании комфортно (без существенного давления на капитал) осуществлять buyback и максимизировать TSR (полную доходность для акционеров).

Круизная компания Royal Carribean первой получила разрешение на тестовый рейс от Центра по контролю заболеваний США (ЦКЗ). По сообщениям СМИ, это произошло после того как, RCL направил соответствующее соглашение с портами. Сам тестовый рейс планируется в июне после набора волонтёров пассажиров.

Мы оцениваем это позитивно, так как компания расширяет круг потенциальных клиентов с ранее только полностью вакцинированных пассажиров. Напомним, что тестовый рейс продлится 4-7 дней. Тестовые рейсы нужны для получения разрешения от ЦКЗ на коммерческий рейс, где менее 95% пассажиров или менее 98% экипажа привиты.