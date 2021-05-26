В начале сессии рубль активно укреплялся благодаря позитивному внешнему фону. Однако незадолго до открытия основных торгов российская валюта резко снизилась, выйдя в минус, хотя ситуация на мировых рынках ухудшилась лишь умеренно.

Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня демонстрируют восходящую динамику. Незадолго до старта европейской сессии начались коррекционные попытки, а нефть устремилась вниз.

Поддержку рисковым активам оказали прозвучавшие вчера успокоительные комментарии чиновников ФРС. Заместитель председателя американского регулятора Ричард Кларида заявил, что центральный банк сможет справиться с чрезмерным ростом инфляции, не препятствуя восстановлению экономики страны. В свою очередь президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что, хотя экономическое восстановление пока обнадеживает, сейчас «слишком рано» ужесточать монетарную политику.

На этом фоне доходности гособлигаций США продолжили снижаться, отражая возвращение уверенности в длительном сохранении мягких денежно-кредитных условий. Однако сегодня показатель умеренно восстанавливается, что несколько уменьшило оптимизм инвесторов.

Для рублевых активов дополнительным позитивом выступает вчерашнее официальное подтверждение обеими сторонами встречи президентов России и США, которая состоится в Женеве 16 июня. Это существенно уменьшило геополитические риски и повысило шансы на улучшение двухсторонних отношений.

Развивающиеся валюты поначалу укреплялись благодаря снижению доллара, но утром он перешел к активному восстановлению, вызвав умеренную просадку в секторе. Тем не менее многие представители по-прежнему находятся в плюсе.

Российский долговой рынок остается в двухнедельной консолидации. Индекс гособлигаций RGBI продолжает совершать разнонаправленные движения, демонстрируя неспособность развить восходящие импульсы, часто происходящие в начале торгов.

После открытия основных торгов рубль резко укрепился, но затем вновь сдал позиции, обновив дневной минимум на фоне дальнейшего снижения нефти. Котировки увеличили амплитуду разнонаправленных движений, реагируя на противоречивые сигналы с мировых рынков и почти не замечая геополитического позитива. Вероятно, мы наблюдаем концентрированный спрос на инвалюту со стороны крупных покупателей, который перевешивает благоприятные факторы.

Нефть вновь откатилась от локальных вершин

Нефтяные цены с открытия повышались, испытав утром серьезную просадку. Затем рост ускорился, в результате чего были обновлены недельные максимумы. Однако в начале европейской сессии нефть перешла к планомерному снижению. Сейчас Brent теряет 0,4% вблизи отметки $68,3.

Давление на котировки оказывает некоторое ухудшение ситуации на мировых рынках, а также рост доллара. Кроме того, ночные данные Американского института нефти отразили более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти.

Сегодня в 17:30 МСК окончательную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 1 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 2,5 млн барр.

Доллар восстанавливается

Утром американская валюта возобновила снижение, но незадолго до открытия у нас основных торгов перешла к активному восстановлению. В данный момент индекс доллара (DXY) находится около значения 89,8 п., прибавляя 0,2%.

Пара EUR/USD утром совершила рывок вверх, приблизившись к установленной вчера четырехмесячной вершине, однако затем резко сдала позиции, увеличив потери во второй половине дня. Сейчас пара теряет 0,2% около отметки 1,223.

Техническая картина

Пара USD/RUB в очередной раз резко отскочила от нового двухмесячного минимума, не прекращая попытки развить более серьезную волну восстановления. В случае закрытия часовой свечки над верхней границей среднесрочного нисходящего канала, следующей целью роста может стать сопротивление 74,67 руб.