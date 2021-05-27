Акции компаний с малой капитализацией США возглавили умеренный рост фондовых индексов на фоне ослабления опасений, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем ожидалось. Russell 2000 (+2%) вырос больше других индексов, в то время как Dow Jones Industrial Average (+0.03%) весь день колебался между плюсом и минусом. US Treasuries снизились, при этом доходность 10-летних облигаций выросла на +2 бп до 1.57%. USD вырос против девяти его конкурентов из валют G-10, но NZD подскочил после того как ЦБ Новой Зеландии подтвердил, вслед за Канадой, намерение начать цикл повышения ставок в начале следующего года. Нефть была чуть выше (+0.2%), а Золото — чуть ниже (-0.2%). Азиатские фьючерсы на акции торгуются в небольшом плюсе. «Сегодня рынок действительно попал в ту золотую зону, где макроэкономические риски снижаются, а микроэкономическая реальность — одновременно улучшается», — сказал Лоуренс Креатура, управляющий фондом PRSPCTV Capital LLC. «Все, что указывает на менее горячую макроэкономическую среду, является положительным, так как это означает, что ФРС может сидеть сложа руки гораздо дольше. Одновременно происходит интересное явление — компании, ориентированные на потребителей, показывают потрясающие квартальные результаты».

Джо Байден приказал разведывательным агентствам США удвоить усилия, чтобы определить источник происхождения коронавируса — от животных или из лаборатории в Китае. Президент сказал, что в представленном ему в этом месяце отчете разведки мнения о происхождении пандемии разделились, при этом оказалось недостаточно информации для того, чтобы «одна оценка была более вероятной, чем другая». Байден попросил провести новую оценку через 90 дней. Тем временем, администрация Байдена, возможно, наконец-то будет готова к переговорам с Пекином о торговле. Ожидается, что на этой неделе, возможно, в среду вечером по вашингтонскому времени, торговый представитель США Кэтрин Тай проведет первые переговоры со своим китайским коллегой, сообщили источники. Ее сотрудники ранее уже провели консультации со своими визави из Поднебесной. Пока не ясно, будет ли Тай разговаривать с вице-премьером Лю Хэ или кем-то еще.

График дня. Институционалы оставляют наличные на ночь в ФРС в объемах, невиданных за пять лет, поскольку центральный банк пытается не допустить, чтобы доходность краткосрочных казначейских векселей (T-Bills) становилась отрицательной на фоне высокого спроса на сверх-краткосрочный долг США. В рамках операции «репо овернайт» 46 участников в среду разместили $450 млрд в обмен на процентную ставку 0%, что близко к рекорду в $474.6 млрд на 31 декабря 2015 года.



