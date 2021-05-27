Российский рынок акций вчера сумел не только переписать исторические максимумы, но и закрепиться выше отметки 3700 пунктов. Никаких новых поводов для роста на рынке не появилось: позитивный внешний фон и высокие мировые цены на сырье способствовали покупкам.

Но сейчас рублевый индикатор рынка очень близок к техническому сопротивлению, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. Поводов для ее пробития нет. Более того, сегодня с утра внешний фон начал ухудшаться: американские фьючерсы торгуются в легком минусе, на 0,5% снижается нефть. Таким образом, мы ждем небольшого снижения Индекса Мосбиржи сегодня, но при этом среднесрочный восходящий тренд остается в силе.

Сбербанк продолжает отскок от поддержки 294 руб, и вроде бы с ним все хорошо. Но вызывает сильные опасения тот факт, что поступающие на счета инвесторов дивиденды по Сберу не приводят к росту акций банка. Похоже, что в этом году фактор реинвестирования полученных за прошлый год выплат не будет оказывать поддержку рынку.

Вчера в лидерах снижения были акции черных металлургов. Их коррекция пока выглядит оправданной с учетом сильной среднесрочной технической перекупленности. Не исключено, что снижение котировок акций компаний сектора продолжится в ближайшие дни. Но в среднесрочных портфелях бумаги можно продолжать держать, поскольку их дивидендная доходность будет рекордной, в районе 20%.

Сегодня пошла вниз нефть. Никаких новых «страшилок» на рынке не появилась. Просто легкая коррекция по Америке ожидаемо снизила интерес к покупке других рисковых активов. Учитывая, что последние недели намного слабее рынка торговалась «Роснефть», спекулятивным инвесторам сегодня можно попробовать поиграть с ней в шорт.

Пара доллар-рубль начала консолидацию в 40-50 копейках выше сильной поддержки 73. Поводов для продолжения роста курса рубля нет. На этой неделе российская валюта потеряет такую поддержку, как налоговый период, и при этом спрос на валюту будет возрастать в результате конвертации из рублей в деньги получаемых дивидендов.

В таких условиях открытие спекулятивных лонгов по паре выглядит уместным.