Основная часть налогов выплачена, а российская валюта не сдает позиции. Вчера рубль торговался в диапазоне 73,3 – 73,7 за доллар. Закрытие торгов прошло на отметке 73,51 (+1 копейка ко вторнику). Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. Текущий уровень котировок Brent около 68 — 69 долл за баррель на 7% превышает средний уровень 2019 г. Продолжающийся приток дешевой долларовой ликвидности на глобальный рынок и восстановление мировой экономики стимулируют рост цен сырьевых товар и спрос на валюты развивающихся стран. Вчера индекс EMCI, включающий валюты 26 развивающихся стран, прибавил 0,2% и обновил исторический максимум в 1 746 пунктов.

Сегодня с утра рубль мало меняется и по итогам дня, по нашим ожиданиям, останется в диапазоне 73,0 – 74,0 за доллар.



