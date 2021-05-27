Нефтяные фьючерсы во вторник торговались в умеренно позитивном ключе. Фьючерсы на Brent закрыли торги чуть ближе к $69 за баррель, демонстрируя курс на возвращение к максимумам. Позитивный рыночный сентимент обусловлен ожиданием сильного спроса на фоне ограниченного предложения. Сезонный всплеск, характерный для летнего автомобильного периода, может быть усилен эффектом открытия экономики после COVID-19 за счет массовой вакцинации. По оценке вице-премьера РФ Александра Новака, дефицит нефти на мировом рынке в настоящий момент составляет около 1 млн б/с.

В то же время сдерживающий эффект оказывает возможное заключение ядерной сделки между США и Ираном, которое может добавить на рынок до 1,3 млн б/с до конца года. Это может смягчить дефицит и охладить нефтяные котировки.

Краткосрочный взгляд на динамику фьючерсов Brent и WTI нейтральный. На среднесрочном горизонте существуют риски более слабого спроса и роста добычи со стороны стран вне ОПЕК, поэтому сохранять текущие высокие уровни может быть непросто.

По данным EIA, запасы нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе сократились чуть больше прогнозов. Добыча оставалась стабильной, чистый импорт снизился на 0,26 млн б/с. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, выросли и на прошлой неделе составили 19,9 млн баррелей (+0,7 млн). Загрузка НПЗ выросла с 86,3% до 87%.

В целом статистика имела нейтральный характер. В нефтяные котировки уже было заложено сезонное восстановление спроса, поэтому сокращение запасов чуть больше прогнозов не повлекло за собой ярко выраженной позитивной реакции. Ускорение роста имело локальный характер.



