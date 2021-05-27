Сектор российских еврооблигаций: доходности на минимумах с начала марта. Обстановка в секторе долларовых долгов ЕМ все более успокаивается – по-видимому, инвесторы мало-помалу убеждаются, что политика ФРС пока будет оставаться ультрамягкой. Российская кривая сбросила в доходности 2 б. п., что полностью соответствовало картине на других ЕМ. Между тем, самые дальние бумаги снизились в доходности до уровней начала марта, например, долларовый евробонд Минфина РФ с погашением в 2047 году сейчас торгуется с доходностью 3,8%.

Сектор ОФЗ: спрос на аукционах превысил предложение в 3 раза. Темпы роста потребительских цен в России с 18 по 24 мая не удержались на уровне 0,1% в неделю и опять ускорились до традиционных 0,2%. Годовая инфляция уже превысила 5,8%, достигнув мартовского пика, следует из опубликованных данных Росстата. Вчера Минфин разместил ОФЗ на 40 млрд руб., причем спрос составил 122 млрд руб. В общем, Минфин довольно успешно движется по пути реализации годовой программы заимствований, несмотря на трудности «санкционного» плана.