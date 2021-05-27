После двух недель передышки в начале мая недельная инфляция в период с 18 по 24 мая ускорилась до 0.2% н/н. В результате, годовая инфляция приблизилась к 5.8% г/г после замедления до 5.5% г/г в конце апреля. Продукты питания заняли лидирующие строчки по росту цен, хотя фактор сезонных поставок овощей постепенно усиливается. Параллельно с этим гостиничные услуги в преддверии сезона отпусков продолжили дорожать ускоренными темпами (+1.1-4.5% н/н). Цены на бензин и дизельное топливо за неделю прибавили 0.1% н/н, однако в свете повышательной динамики оптовых цен в последние недели вопрос вновь привлек внимание правительственной комиссии.

Учитывая текущую недельную динамику потребительских цен, майская оценка инфляции может достичь 0.6% м/м (для сравнения 0.7% м/м в марте и 0.6% м/м в апреле). В этой связи, аргументы в пользу повышения ключевой ставки на заседании Банка России 11 июня все более неотвратимы (Росбанк: +25 бп, 5.25%).

Росстат вчера также опубликовал отчет о финансовых результатах российских компаний в январе-марте. Сальдированный показатель практически достиг 5.0 трлн руб. и показал рост в 3.4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе лидеров отрасли обрабатывающей промышленности (1.4 трлн руб.), оптовая торговля (0.8 трлн руб.) и добывающие отрасли (1.2 трлн руб.) – все вместе отражают довольно сильный эффект роста сырьевых цен, однако также подтверждают «сильный момент» в темпах восстановления внутреннего спроса. Это обстоятельство может стать хорошим подспорьем для доходов федерального бюджета и в определенной мере повлиять на аппетит Минфина к заимствованиям в целях выполнения программы по расходам.