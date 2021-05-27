Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,2%, следуя за ценами на нефть, а также под влиянием разнонаправленной динамики фьючерсов на американские индексы.

Рынки консолидируются после роста последних дней. Также давление на котировки оказывают повышенные краткосрочные риски, связанные с выходом важной макроэкономической статистики в США. Впрочем, принимая во внимание позитивный характер макропоказателей за последние недели, мы полагаем, что предварительные данные о заказах на товары длительного пользования за апрель (прогноз: +0,8% м/м) и недельная статистика первичных заявок получение пособия по безработице (прогноз: 425 тыс.) не разочаруют инвесторов.

Инициативу «быков», впрочем, сдерживает вчерашнее заявление зампреда ФРС по надзору Чарльза Эванса, который полагает, что, если в ближайшие месяцы американская экономика будет восстанавливаться активными темпами, регулятор рассмотрит возможность ужесточения проводимой монетарной политики.

Золотодобытчик «Полюс» отчитался за первый квартал 2021-го по МСФО. Выручка компании возросла на 18%, составив почти $1,03 млрд. Чистая прибыль при этом достигла $450 млн (против убытка в размере $389 млн годом ранее), что, впрочем, немного хуже ожиданий рынка. Как следствие, мы ожидаем, что в ближайшее время акции золотодобытчика будут торговаться несколько хуже показателей широкого рынка. Однако негативная реакция игроков на отчетные данные первого квартала, вероятно, будет носить краткосрочный характер. Принимая во внимание низкую базу расчетов прошлого года и динамику рынков сбыта, инвесторы, по всей видимости, будут рассчитывать на существенное повышение показателей рентабельности «Полюса» во втором полугодии.

Акции TCS Group возглавляют рост широкого рынка второй день подряд, что, возможно, объясняется отложенной реакцией инвестсообщества на финансовые результаты компании, опубликованные еще 11 мая. Чистая прибыль TCS в январе-марте выросла на 57% г/г, до 14,2 млрд руб., а количество клиентов увеличилось до 148 млн против 10,8 млн в первом квартале 2020 года. Данная статистика подтвердила адекватность текущих высоких рыночных оценок справедливой стоимости компании. Однако, на наш взгляд, котировки TCS не смогли в полной мере отыграть столь сильные отчетные данные на фоне спада инвестиционной активности на широком фондовом рынке.

В четверг преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3680–3745 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,45–73,75 и 89,65–90,05 соответственно.