Российский рынок акций вчера вновь был лучшим, обновив исторические максимумы и прибавив по итогам основной сессии 0,75%. Причем рост наблюдался на рекордных оборотах, а его причиной стала ребалансировка портфелей крупными фондами в соответствие с Индексом MSCI.

Сегодня внешний фон зовет к продолжению покупок: американские фьючерсы растут на 0,2-0,4%, выше 69 долларов за баррель торгуется нефть. Однако Индекс Мосбиржи находится на сопротивлении, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. Скорее всего, с утра мы вновь обновим исторические максимумы, но к вечеру технические факторы и желание зафиксировать спекулятивную прибыль после 5 сессий непрерывного роста могут привести к небольшому снижению рынка.

Как и в последние дни, вчера хуже рынка торговались акции нефтяных компаний. Сегодня в них должна перекинуться часть спроса в условиях дорогой нефти. Не исключено, что котировки нефти вновь попытаются пробить отметку 70 долларов за баррель, но закрепиться выше 72 долларов будет очень сложно.

Даже если нефтянка сегодня вырастет, переносить спекулятивные позиции по ней через выходные на стоит. Повторимся, бумаги сектора выглядят в мае очень слабо.

Продолжает неприятно удивлять «Норникель». Вроде и цены на его продукцию высокие, и общий тренд по российскому рынку восходящий, но бумага расти не хочет. Сегодня она последний день торгуется с дивидендами. Скорее всего, учитывая отсутствие преддивидендного роста, дивидендный гэп будет закрыт очень быстро, поэтому имеет смысл переходить в лонгах отсечку реестра.

Продолжается логичная коррекция золота, создавая возможность для пополнения портфелей акциями золотодобытчиков. Докупать их оправданно, на инфляционных страхах мы увидим золото дороже 2000 долларов за унцию.

Растут акции Сбера. Не исключено, что сегодня по нему пройдет легкая фиксация прибыли, но мы продолжаем рассчитывать на продолжение закрытия дивидендного гэпа и установление новых рекордов в ближайшие недели.

Все спокойно на валютном рынке. Пара доллар-рубль уже какой день болтается округ отметки 73,5. Здесь проходит поддержка от «симметричного треугольника», а в 50 копейках ниже – еще одна поддержка от декабря прошлого года. Принципиальных изменений в рубле не ждем, но после 6-дневной консолидации рублю надо бы начать движение. Скорее всего, учитывая фактор пятницы и завершение налогового периода, рубль в паре с долларом отправится ближе к 74. Но это не отменяет дальнейшего сценария небольшого укрепления российской валюты с ее уходом ниже 73.