27 мая торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи снова обновил максимум. Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций опять стали бумаги ТКС (+9,65%). Динамику хуже рынка продемонстрировали котировки Ozon (-5,52%). При этом на закрытии сессии прошел объем в 2,6 млн бумаг (около 10 млрд руб.), что, вероятнее всего, обусловлено покупками индексных фондов, отслеживающих индексы MSCI Russia (изменения вступили в силу 27 мая). Ранее приток средств в бумагу оценивался ниже (около $100 млн). Возможно, позиции фондов, ориентированных на Россию, выросли. Неделю назад, по окончании локап-периода, некоторые миноритарии, напротив, активно продавали свои акции Ozon. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74,50.

Газпром (+1,09%) отчитается за 1-й квартал по МСФО. Ожидается выручка в размере 1,7 трлн руб. (1,49 трлн руб. по РСБУ) при EBITDA на уровне 539 млрд руб. (маржа 31%) и чистой прибыли в объеме 223 млн руб. По итогам года выручка может составить 8,3 трлн руб., что на 32% больше аналогичного показателя за 2020-й. Улучшение показателей обусловливается увеличением продаж (в натуральном и стоимостном выражении) на фоне восстановления рынка углеводородов. Прогноз добычи газа на 2021 год увеличен на 11%, до 506 млрд куб. м. Цена на газ в Европе составляет около $330 за 1 тыс. куб. м, что почти на 60% выше заложенного в бюджет компании ориентира. Позитивное влияние на котировки оказывает продолжение строительства СП-2 и крупнейшего в России КПЭГ в Усть-Луге. Среднесрочная цель по акции Газпрома – 320 руб. Мы закладываем в прогноз увеличение прибыли на акцию до 60 руб. после реализации всех крупных проектов (после 2024 года).

Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключено очередное обновление максимума по индексу Мосбиржи. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон: 73,00–74,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: коридор 3700–3750 пунктов.



