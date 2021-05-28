Акции США, которые больше всего выиграют от восстановления экономики, выросли после того, как позитивные макро данные спровоцировали коррекцию в таких выгодоприобретателях пандемии, как технологические компании. US Treasuries скорректировались, а доходность 10-летних облигаций выросла на +3 бп до 1.60%. В лидерах роста среди секторов S&P 500 (+0.1%) были акции промышленных (+1.4%), финансовых (+1.1%) и сырьевых (+0.8%) компаний. Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 (+1.1%) обогнал другие основные индексы акций, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 упал на —0.3%. Настроениям на рынке также помогло новостное сообщение о том, что президент Джо Байден представит бюджет, в котором федеральные расходы в предстоящем финансовом году вырастут до $6 трлн. Банковский сектор вырос второй день подряд на фоне выступления перед Конгрессом глав крупнейших банков США. В целом рынок акций США близок к тому, чтобы закрыть ростом четвертый месяц подряд. «Мы видим, что сильные экономические данные подчеркивают то, что мы продолжаем называть трейдами на восстановление – обратную ротацию в циклические и защитные акции, а также компании, выигрывающие от восстановления экономики», — сказал Грег Бассук из AXS Investments. «У акций «стоимости» хорошие перспективы на будущее».

По сообщению New York Times, Джо Байден в пятницу намерен предложить бюджет на 2022 финансовый год в размере $6 трлн, который позволит довести федеральные расходы до самого высокого уровня с времен Второй мировой войны, а дефицит бюджета в ближайшее десятилетие превысит $1.3 трлн. Первый бюджетный запрос президента предусматривает увеличение общих расходов до 8,2 триллиона долларов к 2031 году в рамках его программы модернизации инфраструктуры США, в то время как федеральный долг вырастет до 117% ВВП. Этот план во многом является амбициозным, учитывая узкое демократическое большинство в палате представителей и сенате и массовую оппозицию среди республиканцев.

Джанет Йеллен сказала, что текущий всплеск инфляции, скорее всего, продлится до конца года, прежде чем пойдет на спад. «Я считаю, что недавний рост цен, который мы наблюдали, будет временным, а не постоянным явлением», — заявила министр финансов на заседании палаты представителей. «Однако я ожидаю, что это продлится еще несколько месяцев». По ее словам, рост цен был вызван изменением потребительских расходов, связанным с пандемией и узкими местами в цепочке поставок.