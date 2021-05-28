В четверг рубль укрепился к доллару и евро на 0,1%. Закрытие торгов прошло на уровне 73,47 за доллар и 89,59 за евро. Оптимизм в отношении рубля вырос на благоприятном внешнем фоне. Глобальные инвесторы позитивно восприняли данные по снижению числа обращений за пособием по безработице в США, а также планы администрации увеличить расходы на инфраструктурные проекты. На этом фоне индекс цен сырьевых товаров Bloomberg Commodity прибавил 1,3%. Индекс валют развивающихся стран EMCI вырос на 0,2%, индекс доллара DXY снизился н 0,1%.

Сегодня с утра рубль теряет вчерашние достижения, торгуясь немного выше 73,5 за доллар. Мы ожидаем, что высокие цены на нефть (69,5 за баррель Brent) и сохранение спроса на валюты развивающихся стран позволят рублю остаться в границах 73,0 – 74,0 за доллар.