Цены на нефть в четверг выросли на фоне благоприятных экономических данных из США, которые позволяют рассчитывать на устойчивое восстановление экономики и спроса на топливо.

Сезонный рост спроса на бензин и снятие социальных ограничений по мере роста доли вакцинированного населения могут способствовать скачку потребления во II–III кварталах. Ожидается, что этот скачок не только компенсирует увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2,1 млн б/с, но и превысит его, что будет поддерживать постепенное снижение нефтяных запасов и стабильно высокие цены на нефть.

Некоторую долю неопределенности в ситуацию вносят переговоры между США и Ираном, в результате которых санкции с иранского нефтегазового сектора могут быть сняты, что позволит выпустить на рынок от 1 до 1,3 млн б/с. На этой неделе переговоры продолжаются, но конкретики пока нет. Судя по публикациям в СМИ, заключение сделки является лишь вопросом времени, так что уже во II полугодии 2021 г. Иран может начать активно наращивать добычу.

Вице-премьер РФ Александр Новак на этой неделе прокомментировал ситуацию с Ираном и заявил, что влияние этого фактора на рынок еще нужно изучить и просчитать. По его словам, этим будет заниматься технический комитет при ОПЕК+, который дает рекомендации для министерской встречи. Очередная министерская видеоконференция ОПЕК+ пройдет 1 июня.

Фьючерсы на Brent в четверг вернулись выше $69 за баррель, полностью отыграв просадку прошлой недели, которая произошла на новостях про Иран. Ранее в зоне $70 цены неоднократно разворачивались, поэтому сейчас краткосрочный взгляд на инструмент сдержанный. Малейшее ухудшение информационного фона может спровоцировать новую волну распродаж. В целом, на среднесрочном горизонте сохранять такие высокие уровни может быть проблематично.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, что может быть конвертировано в более высокие уровни добычи во II полугодии 2021 г.