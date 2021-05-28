Позитивные статданные из США вновь встали на сторону американской валюты — индекс DXY удержал позиции выше 90.0 п вопреки нередким попыткам возврата ниже. Зато в азиатском регионе появилось чуть больше ясности касательно перспектив юаня — вчера Нацбанк Китая прокомментировал тренд как «значительный», намекнув на остановку продвижения ниже 6.39 против доллара и перспективу двухсторонних колебаний. При этом предполагаемый повод для укрепления юаня — высокие цены на металлы — по сообщениям китайских агентств, начал поддаваться сдерживанию.