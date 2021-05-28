Доллар не сдается, зато юань достиг "пределов допустимого"
Позитивные статданные из США вновь встали на сторону американской валюты — индекс DXY удержал позиции выше 90.0 п вопреки нередким попыткам возврата ниже. Зато в азиатском регионе появилось чуть больше ясности касательно перспектив юаня — вчера Нацбанк Китая прокомментировал тренд как «значительный», намекнув на остановку продвижения ниже 6.39 против доллара и перспективу двухсторонних колебаний. При этом предполагаемый повод для укрепления юаня — высокие цены на металлы — по сообщениям китайских агентств, начал поддаваться сдерживанию.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210528/833778268.html