Европейские фондовые рынки завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,72%, немецкий DAX снизился на 0,28%, французский CAC 40 вырос на 0,69%, британский FTSE 100 потерял 0,1%.

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии в июне составляет минус 7 пунктов по сравнению с минус 8,6 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне минус 5,2 пункта.

Акции Airbus подскочили на 9,2% после того, как компания поставила цель повышение выпуска самолётов, так как отрасль авиаперевозок восстанавливается после пандемии COVID-19.

Основные фондовые индексы США также закончили торги четверга без единой динамики. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,01%, Dow прибавил 0,41%, а S&P500 вырос на 0,12%.

Экономика США в первом квартале 2021 года увеличилась на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Оценка роста ВВП совпала с предварительными данными. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 6,5%.

Заместитель председателя совета управляющих ФРС США Рэндал Куорлз в среду заявил, что регулятору в ближайшее время будет необходимо начать обсуждение вопроса о замедлении темпов выкупа активов, если экономика США продолжит уверенно восстанавливаться.

Другой представитель Федрезерва — заместитель председателя ФРС Ричард Кларида — днем ранее также сказал, что на следующих заседаниях американский ЦБ сможет приступить к обсуждению сокращения ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения.

В четверг республиканцы направили на рассмотрение администрации президента США новую версию собственного плана инфраструктурных инвестиций, предусматривающего расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет. На прошлой неделе они отвергли план инфраструктурных расходов Байден объемом $1,7 трлн, несмотря на то, что президент согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

В ходе основной торговой сессии бумаги Ford выросли на 7% после того, как RBC обновили рекомендацию по бумаге. Причиной для повышения стала новая стратегия автогиганта, предполагающая в том числе производство электромобилей.

Изменение рекомендации RBC также послужили поводом для роста бумаг Airbnb на 6,3%. Компания присвоила рейтинг «покупать» бумагам компании.

Dollar Tree просели на 7,7%, несмотря на умеренно положительный отчет. Однако инвесторов разочаровал слабый прогноз до конца года. General Motors прибавил 3% на фоне известий о том, что компания возобновит производство на пяти сборочных заводах в Северной Америке, которые остановили производство из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов.

После закрытия основной торговой сессии бумаги Salesforce выросли на 5% в результате сильного отчет за квартал. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась до $1,21 и оказалась лучше ожиданий в $0,88.

В ходе вечерней сессии котировки HP просели на 5%, несмотря на сильный отчет. Причиной для снижения стало отсутствие прогноза выручки на предстоящий квартал.

С точки зрения запланированных событий пятница ожидается насыщенным днем на события. Франция опубликует данные по индексу потребительских цен за апрель и динамику ВВП за 1 квартал. В США ожидается публикация данных по доходам и расходам домохозяйств, индексу потребительских настроений от университета Мичиган.

Ожидается, что президент США Джо Байден представит первое подробное бюджетное предложение за время своего пребывания на этом посту, предлагаемый диапазон приоритетов от расходов на оборону до сокращения дефицита.

Западные фондовые индексы продолжают топтаться на месте. Статистика продолжает говорить не в пользу того, что ситуация может выйти из под контроля, а фаза активного стимулирования близка к завершению. Эти опасения играют сдерживающую роль для фондового рынка США.