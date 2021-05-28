Торговая активность вчера выросла – оборот в сегменте ОФЗ на МосБирже составил 28,2 млрд руб. против 16,6 млрд руб. в среднем за день на предыдущей неделе. 42% оборота пришлось на флоутеры, однако в ОФЗ-ПД активность также повысилась. В частности, оборот в длинных ОФЗ составил почти 9,0 млрд руб., что существенно выше среднедневного объема за последние несколько недель. Однако с точки зрения цен длинные выпуски закрылись практически без изменений; только 10-летний ОФЗ-26218 (YTM 7,2%) опустился в цене на 0,1 пп (+1 бп в доходности). Ближний сегмент и середина кривой отстали, снизившись в цене на 0,1–0,2 пп. В результате 4-летние ОФЗ выросли в доходности на 2–4 бп, а бумаги с погашением в 2022 г. прибавили 6–8 бп. Как следствие, спред на отрезке 2–10 лет сузился на 4 бп, до 115 бп. Облигации других стран EM показали разнонаправленную динамику: в Бразилии длинные выпуски опустились в доходности на 13 бп, тогда как 10-летние бенчмарки Мексики, Польши и ЮАР выросли в доходности на 6–7 бп.

Между тем вчера мы опубликовали обновленную стратегию на рынке рублевых ставок, в которой, в частности, подтвердили рекомендацию Покупать длинные ОФЗ с целью по доходности 6,90% на конец 2021 г. и 6,60% на конец 2022 г. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы инфляция в России стабилизируется, что будет способствовать снижению премии за срочность на дальнем отрезке кривой.