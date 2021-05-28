Вчера рынок золота завершил день на уровне $1 895 за унцию, доходность 10-летних казначейских обязательств США при этом выросла до 1,61%, а курс евро держался вблизи отметки $1,219. Опубликованная вчера американская макростатистика оказалась неоднозначной. Уточненные данные за первый квартал подтвердили, что готовые темпы роста ВВП составили 6,4%; для сравнения, консенсус-прогноз предполагал, что они достигнут 6,5%. Заказы на товары длительного пользования в США в апреле сократились на 1,3% (консенсус-прогноз предусматривал рост на 0,8%), а число незавершенных сделок по продаже жилья уменьшилось на 4,4% (вместо ожидавшегося роста на 0,4%). Эта статистика вчера была позитивно воспринята рынком золота. Впрочем, при этом еженедельная сводка по рынку труда свидетельствует о новом сокращении числа первичных заявок на пособие по безработице до 406 тыс. (ожидалось, что оно составит 425 тыс.). Позитивные данные по рынку труда дают основания опасаться дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США, поэтому они оказали давление на котировки золота.

Сегодня на торгах в Азии золото котировалось приблизительно по $1 890 за унцию. Участники торгов готовились к публикации базового дефлятора за апрель в США. Этот инфляционный индикатор очень важен для участников рынка, потому что Федрезерв ориентируется прежде всего именно на него. Консенсус-прогноз предполагает, что по итогам апреля в США будет зафиксирована базовая инфляция на уровне 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,9% в годовом выражении. Отметим, что по итогам марта темпы инфляции были на 30% ниже. Если фактический базовый дефлятор будет соответствовать ожиданиям или превзойдет их, это станет для инвесторов дополнительным основанием ожидать ужесточения политики ФРС и может оказать давление на котировки золота. Кроме того, сегодня в США выйдут данные по расходам и доходам физлиц и оптовым товарным запасам за апрель, а также индекс потребительских настроений за май от Мичиганского университета. Рынок золота сегодня, вероятно, повторно протестирует поддержку на уровне $1 890 за унцию, если он ее пробьет, это создаст предпосылки для падения цен до $1 875 за унцию.