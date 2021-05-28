"Газпром" восстанавливает рентабельность: таргет по акциям увеличен
Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,1% при позитивной динамике на биржах США и консолидации в ценах на нефть.
Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал акционерам утвердить дивиденд в размере 1,156 млрд руб., или 0,006 руб. на акцию. Таким образом, на эти цели предлагается направить 50% чистой прибыли НМТП по российским стандартам бухучета, которая за 2020 год рухнула в 25,3 раза, до 2,33 млрд руб. В начале прошлого года компания утвердила новую дивидендную политику, согласно которой на выплаты акционерам должно направляться не менее 50% чистой прибыли по МСФО с учетом размера свободного денежного потока. Годовое собрание акционеров НМТП состоится 30 июня.
Несмотря на то, что новость в целом не стала для инвесторов сюрпризом, не исключено понижение среднесрочных оценок справедливой стоимости НМТП до 16%. После того как оценки сбалансированной цены акции компании начнут формироваться на базе прогноза ее дивидендных выплат за 2021 год, а макроэкономическая ситуация улучшится, таргет может быть вновь пересмотрен вверх.
Чистая прибыль Газпрома по МСФО за первый квартал составила 447,263 млрд руб. при консенсусе около 400 млрд. Выручка достигла 2,2852 трлн руб. и практически совпала с общерыночным прогнозом. Повышение чистой рентабельности бизнеса компании обусловлено активным ростом цен и спроса на ключевых рынках сбыта углеводородного сырья. Средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье за первый квартал повысилась до $193,9 за тыс. куб. м при прогнозе $191. ПГХ Европы нуждаются в пополнении запасов, поэтому компания увеличила план добычи газа на 11%, до 506 млрд куб. м — максимума за последние десять лет. Реализация этого плана будет способствовать ускоренному восстановлению рентабельности бизнеса корпорации.
Газпром увеличил объем капзатрат с заявленных месяц назад 1,788 трлн руб. до 1,832 трлн руб., но давление этого фактора на котировки нивелируют сильные данные отчетности и прогнозы добычи, на фоне которых таргет по акции Газпрома может быть повышен на 5-15%.
Во второй половине дня наиболее вероятно продолжение снижения на отечественных фондовых площадках. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3680-3735 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,45-73,95 и 89,65-90,35 соответственно.
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