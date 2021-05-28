В отсутствие драйверов роста возможен выход в боковик
Российский фондовый рынок медленно, но упорно движется наверх, пытаясь обновить максимум по индексу Мосбиржи, чему отчасти способствует динамика на внешних площадках: американский рынок постепенно восстанавливаетcя после коррекции. Вместе с тем локальные и международные инвесторы удерживают позиции в сырьевых бумагах, которые широко представлены на российском рынке.
Восстановление ВВП США, Китая, России требует все больше ресурсов. Цены на сырье и рабочую силу растут благодаря проведению мягкой монетарной политики. Однако вместе с экономикой, возможно, уже вступившей в цикл инфляционного роста, «надуваются» и финансовые рынки, причем опережающими темпами, что вызывает обеспокоенность у регуляторов. В России Государственная дума приняла в третьем чтении закон, ограничивающий для непрофессиональных инвесторов возможность использовать ряд финансовых инструментов. Это должно уменьшить риски неквалифицированных игроков, а также снизить их активность на фондовых площадках, поскольку число частных инвесторов в стране уже превысило 12 млн, и две трети из них пришли на рынок за последний год с небольшим.
До очередного заседания Банка России остается менее трех недель. Участники рынка не исключают повторного повышения ключевой ставки на 0,25 п.п. В этом случае доходность депозитов повысится, а интерес к акциям, напротив, будет снижаться. Сезон отчетности подходит к концу, дивиденды отыграны, внутренних драйверов для роста у котировок нет. После обновления максимума фондовый рынок может начать цикл коррекции или уйти в боковик на месяц-полтора.
Мы ожидаем перехода рынка в фазу бокового тренда или технической коррекции. Единое направление движения котировок маловероятно, динамика будет смешанной. Стоимость конкретных бумаг будет определяться преимущественно отдельными корпоративными событиями и трендами на внешних площадках. Наш базовый сценарий предусматривает движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3550–3750 пунктов. Пара USD/RUB, по нашему мнению, будет торговаться в коридоре 72,5–74,5.
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