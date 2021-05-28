К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в небольшой минус ввиду фиксации прибыли по ряду акций и неоднозначного геополитического фона. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск снизился на 0,20% до 3731,3 пункта. Индекс РТС упал на 0,53%, до 1595,22 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился у 73,50 руб., а евро – у 89,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции ФосАгро (+3%) и бумаги Системы (+2,43%). В лидерах снижения находились котировки НМТП (-3,34%) и акции Мосэнерго (-2,33%). Бумаги Газпрома подешевели на 0,45%, а ИнтерРАО – менее чем на 0,1%.

Газпром в пятницу сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале в размере 447,263 млрд руб. против убытка годом ранее, при этом рост выручки в годовом выражении составил 31,3% г/г. В менеджменте также заявили, что полученная чистая прибыль создает задел для дивидендных выплат по итогам 2021 года.

ИнтерРАО опубликовала данные об уменьшении чистой прибыли в 1-м квартале на 0,3% г/г, до 34,5 млрд руб., при росте выручки на 16,32% г/г, до 310,5 млрд руб. и увеличении EBITDA на 21% г/г, до 49,99 млрд руб. Компания рассчитывает по итогам 2021 года вернуться на уровень чистой прибыли и EBITDA аналогичных 2019 году без учета приобретения новых активов.

Акции ФосАгро тем временем не оставляют попыток роста после объявления ранее на неделе о дивидендах в размере 63 руб. на акцию или 21 руб. на гдр с закрытием реестра 7 июня. С технической точки зрения по бумагам сохраняется восходящий тренд, который чуть было не сменился на противоположный (сигнал ADX), хотя силы “быков” уменьшились. Котировки до следующего четверга, 3 июня (когда их можно будет последний день купить с дивидендами), при положении выше 4430 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) вполне могут сохранять склонность к росту и обновить очередной многолетний максимум выше 4695 руб. Среднесрочная поддержка расположена у 4100 руб.