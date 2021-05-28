HeadHunter сохранит рекордные темпы роста
Крупнейший рекрутинговый онлайн-портал HeadHunter (NASD: HHR), ценные бумаги которого торгуются как на Nasdaq, так и (с сентября 2020-го) на Мосбирже, опубликовал финансовые результаты за первый квартал. Компания отразила в отчете двузначный рост основных показателей: EBITDA с учетом корректировок увеличилась на 38,4% г/г, до 1,34 млрд руб., что соответствует рентабельности на уровне 47,2%.
Пандемия оказала негативное влияние на рынок труда. Так, в марте 2020-го в России насчитывалось 3,485 млн безработных, а затем этот показатель резко увеличился, и лишь к апрелю 2021 года их общая численность вновь составила менее 4 млн чел. В прочих регионах присутствия HeadHunter наблюдаются схожие тенденции. В настоящее время работодатели начинают активнее заниматься подбором персонала, что обусловило увеличение их договорных обязательств с HHR на 710 млн руб.
В отчетном периоде чистый долг компании уменьшился на 1 553 млн руб., или 31,6%, в основном за счет денежных средств от операционной деятельности. При этом его отношение к скорректированной EBITDA снизилось с 1,2x до 0,7x. Повышение финансовой гибкости позволило совету директоров компании рекомендовать выплатить акционерам $0,55 на депозитарную расписку (АДР), что соответствует 75% от скорректированной чистой прибыли по итогам 2020 года. Таким образом, текущая дивдоходность ценных бумаг компании составляет около 1,35%. Реестр акционеров закрывается 7 июня.
В первом квартале 2021 года HHR демонстрировала устойчивое расширение основного бизнеса благодаря улучшению макроэкономических показателей и четкой реализации стратегии. Мы отмечаем значительное усиление конкуренции на рынке труда, что побуждает больше организаций в России и за ее пределами внедрять новые и эффективные каналы онлайн-найма.
Мы полагаем, что HHR сможет сохранить высокие темы роста показателей и по итогам 2021-го ее выручка может увеличиться более чем на 50% г/г. Технически акции находятся в восходящем трендовом канале, дальнейший рост вероятен после закрепления выше исторического максимума $43,51 за одну ADR.
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