Несмотря на позитивный внешний фон в пятницу рубль открылся вниз и вслед за кратковременным отскоком снижался до старта основной сессии. Затем российская валюта укрепилась, на некоторое время оказавшись в небольшом плюсе благодаря восстановлению мировых рынков и нефти.

Мировые площадки и нефтяные цены в начале дня повышались, после чего стали сдавать позиции в рамках коррекции. Поддержку рынкам оказали вышедшие вчера позитивные данные по количеству обращений за пособием по безработице в США.

Правда, инвесторы проигнорировали более слабый рост ВВП страны, а также тот факт, что его инфляционный показатель (дефлятор) превысил прогноз. Видимо, чиновники ФРС сумели убедить рынки в том, что всплеск инфляции будет временным, а мягкие монетарные условия — длительными.

Тем не менее сдерживающим фактором выступают проблемы с продвижением нового пакета инфраструктурных вливаний, предложенного Байденом. Республиканцы в Сенате представили альтернативный вариант на $0,93 трлн, что существенно меньше изначальной суммы в $1,7 трлн.

Давление на рубль оказало резкое снижение многих развивающихся валют, произошедшее после нашего открытия из-за восходящего импульса доллара. Хотя он это движение быстро нивелировал на старте европейской сессии, большинство представителей сектора осталось в минусе, увеличив затем потери на фоне ускорения роста доллара.

Российский долговой рынок по-прежнему не дает рублю каких-либо значимых сигналов. Индекс гособлигаций RGBI уже более месяца консолидируется, сведя до минимума амплитуду разнонаправленных движений.

В середине торгов рубль перешел к активному укреплению на фоне ускорения роста нефти. В то же время ситуация на мировых рынках ухудшилась, а доллара резко повысился, вызвав просадку развивающихся валют.

Нефть демонстрирует силу

Нефтяные цены поначалу продолжали развивать восходящее движение предыдущей сессии, вновь переписав недельные вершины. Утром котировки просели, однако после нашего открытия возобновили рост. Сейчас Brent прибавляет 0,5% вблизи уровня $69,5.

Росту нефтяных цен способствует восходящая динамика других рынков и слабость доллара. Кроме того, в целом благоприятные данные по экономике США и других крупных потребителей нефти позволяют рассчитывать на дальнейшее восстановление потребительской и деловой активности, а, следовательно, и спроса на топливо.

Доллар устремился вверх

Американская валюта с начала дня демонстрирует позитивную динамику, испытав серьезную просадку после старта европейской сессии. Затем рост ускорился, в результате чего индекс доллара (DXY) обновил двухнедельный максимум. Сейчас DXY прибавляет 0,4% около значения 90,4 п.

Укреплению доллара способствует восходящая тенденция доходностей гособлигаций США, а также сильные данные по рынку труда США. Сегодняшняя статистика по доходам американских физлиц, упавшим слабее прогноза, а также превысившие ожидания ценовые индексы расходов на личное потребление в стране выступили дополнительным фактором роста доллара.

На этом фоне европейская валюта в пятницу находится под давлением. Утром наблюдалась активная коррекция, но затем снижение приобрело отвесный характер. Пара EUR/USD обновила недельный минимум, теряя сейчас 0,4% около отметки 1,216.

Техническая картина

Пара USD/RUB остается в рамках майской консолидации, периодически предпринимая попытки выхода из нее как в ту, так и в другую сторону. Тем не менее, до появления весомых драйверов, скорее всего, пара USD/RUB останется в диапазоне 73,18–73,86.



