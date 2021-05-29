В конце весны наблюдается осторожное отношение к российским активам. Причина — в скором начале отпускного сезона, периода снижения торговой активности. Рубль относительно стабилен при обновлении бенчмарком, индексом МосБиржи исторического максимума.

В начале лета для российских активов будет актуальна поговорка "Покупай на ожиданиях – продавай по факту". Инвесторы могут покупать российские активы в преддверии саммита Россия-США 15-16 июня. Мы оцениваем вероятность достижения договоренностей в сфере глобальной безопасности как высокую. Это может стать фундаментом для деэскалации дипломатической напряженности.

При прочих равных рубль может устремиться к сильному сопротивлению в районе 72,5 руб./$.

Ориентиром для курса выступает стоимость барреля нефти в рублях. Она вновь превышает 5000 руб. за баррель Brent. Это значение значительно выше средних значений, наблюдавшихся в последние годы. Конечно же, это соотношение не определяющее для курса рубля, и надо учитывать снижение торгового баланса более чем в 2 раза в 2020 года от максимумов 2018 года, но сейчас рубль выглядит недооцененным при текущей цене нефти. В апреле положительное сальдо текущего счета составило $11,3 млрд. Апрельский показатель — месячный максимум с начала 2019 года, несмотря на ожидаемое сезонное ухудшение во втором квартале. Продолжение улучшения платежного баланса в летние месяцы под влияние роста экспортной выручки в период летнего автомобильного сезона окажет поддержку курсу.

Цена нефти по итогам весны выросла на $12 за баррель (на 20%) и вплотную приблизилась к $70 за баррель.

Риском остается увеличение Ираном поставок нефти на внешний рынок на 1,5 млн б./сутки.

У ОПЕК+ остаются рычаги влияния на общий объем предложения нефти в мире. По оценке EIA, к концу года добыча в США может составить около 11,3 млн б/с против текущих 11 млн б/с, что не приведет к дисбалансу на рынке по крайней мере до конца года. Текущие котировки благоприятны для плавного укрепления рубля.

Рубль окажется под небольшим давлением в июне-июле, когда большинство крупных компаний будут выплачивать дивиденды.

Часть из них акционеры конвертируют в валюту. Впрочем, как показывает практика, наиболее волатильным для рубля месяцем всё же является август.

Текущей целью котировок доллар-рубль на горизонте ближайших недель является уровень 72,5. Рубль будет преимущественно тяготеть к диапазону 72,5-76 руб./$, ввиду возможности проявления факторов риска, но на горизонте трех месяцев за счёт волатильности, характерной для рубля, во второй половине лета диапазон может расшириться до 71-78 руб./$.