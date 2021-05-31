В пятницу Индекс Мосбиржи сумел переписать исторический максимум, но закрылся с потерями в 0,2%. Причинами небольших продаж стала фиксация прибыли от близости сопротивления по индексу. Но в целом восходящий тренд рублевого индикатора остается в силе.

Сегодня внешний фон слабо позитивный: на 0,1% растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Но каких-то сильных движений ни по фьючерсам на индексы, ни на товары, ждать не следует: в Америке сегодня выходной.

Сегодня первый день без дивидендов будут торговаться «Северсталь» и «Норникель». Бумаги последнее время не были лидерами роста, но вверх их будут тащить растущие цены на их продукцию. Поэтому дивидендные гэпы они должны закрыть быстро. Сегодня же они дадут отрицательный вклад в Индекс Мосбиржи в размере пары-тройки десятых процента.

В прошлую среду и четверг скорректировалось золото, тем самым сняв техническую перекупленность. Но неделю драгметалл смог завершить выше отметки 1900 долларов за тройскую унцию. Ближайшее сопротивление проходит в районе 1950 долларов. Скорее всего, уже летом мы увидим золото дороже 2000 долларов. Поэтому рекомендуем наращивать позиции по акциям золотодобывающих компаний.

Имеет смысл спекулятивно брать «Роснефть»: она торгуется на сильной поддержке. При этом бумага в последние недели не реагировала ни на общий рост российского рынка, ни на удорожание нефти. Спрос в нее должен вернуться, бумага-то хорошая…. Но про стопы забывать не следует, пробой поддержки спровоцирует усиление продаж.

Нефть имеет хорошие шансы попытаться на текущей неделе закрепиться выше 70 долларов за баррель. Но выше 73 долларов нефть мы пока не видим.

Пара доллар-рубль завершила прошлую неделю в 20 копейках выше важного уровня 73. Закрепиться ниже него не удавалось с декабря прошлого года. Скорее всего, попытки пробить эту отметку будут, не исключен кратковременный уход пары даже в район 72. Но в силу рубля мы не верим, считаем, что среднесрочно нужно покупать доллар против рубля, и к краткосрочным трендам укрепления рубля присоединяться не рекомендуем.

Пока же торги рублем проходят спокойно, на уровне пятничного закрытия. Принципиальных изменений по паре доллар-рубль сегодня не ждем.



