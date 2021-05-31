В ходе торгов 28 мая преобладала отрицательная динамика. Впрочем, это не помешало индексу Московской биржи обновить максимум в начале дня. Лидерами роста стали бумаги Фосагро (+3,29%). В аутсайдерах были акции НМТП (-4,08%). Заметно корректировались недавно вышедшие на IPO Segezha (-2,50%) и Fix Price (-2,29%). Пара USD/RUB ушла ниже 73,50 под влиянием фактора налогового периода и роста цены на Brent выше $69 за баррель.

Май стал удачным периодом для инвесторов. С небольшим перерывом рост на российском фондовом рынке продолжался полгода. Индекс Мосбиржи прибавил 38%. В этой связи в июне, на наш взгляд, увеличилась вероятность перехода в боковик или в стадию коррекции. Внутренние драйверы роста слабеют. Сезон корпоративной отчетности почти завершился. Динамика будет в сильной зависимости от ситуации на внешних сырьевых и фондовых площадках. Если ЦБ решится на повышение ключевой ставки, это обеспечит краткосрочным драйвером роста котировки банков и сырьевых компаний. Ориентир на следующий месяц по индексу Мосбиржи: 3600-3750 пунктов. Предстоящие в июне выплаты дивидендов сдерживают укрепление рубля. Покупки валюты нерезидентами, по некоторым данным, оцениваются в $7 млрд. Прогноз по паре USD/RUB на первый летний месяц: диапазон 72,50-74.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Не исключено очередное обновление максимума по индексу Мосбиржи, который проведет предстоящую сессию ориентировочно в пределах 3700-3750 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-73,50.



