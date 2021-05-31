Рубль может уйти ближе к нижней границе диапазоне 72,5 – 74,5 за доллар
В пятницу рубль укрепился к доллару и евро на 0,4% до уровней 73,2 и 89,2 соответственно. Спрос на российскую валюту вырос на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении валют развивающихся стран и роста цена на сырье. Индекс EMCI в пятницу вырос на 0,2%, а за неделю на 0,9%. Цены на нефть в пятницу прибавили 0,2%, а в недельном сравнении +5%. Опасения инвесторов относительно того, что ФРС может начать сокращение объемов выкупа облигаций на прошлой неделе ослабли. Доходность UST-10 снизилась до 1,59% (-1 б.п. в пятницу и —3 б.п. за неделю). Это поддержало спрос на рисковые активы.
На этой неделе важными для глобального валютного рынка и для рубля будут сигналы ФРС и ЕЦБ относительно монетарной политики, статистика по занятости в США, заседание ОПЕК+. При сохранении высоких цен на нефть национальная валюта может продолжить укрепление и уйти в диапазон 72,5 – 74,5 за доллар.
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