Ключевые азиатские рынки, за исключением корректирующихся индексов Японии, не показывают значимой динамики, фьючерсы на индексы США – в слабом «плюсе». Лишь товарные рынки этим утром умеренно растут, позволяя оценивать ситуацию на рынках как близкую к нейтральной.

В начале пятничных торгов индекс МосБиржи пытался продолжить рост и протестировал отметку в 3750 пунктов, однако по итогам торговой сессии потерял 0,2%, откатившись от исторического максимума ввиду фиксации прибыли в финансовом, нефтегазовом и транспортном секторах, вызванной прекращением роста нефтяных котировок и спадом оптимизма на мировых рынках. Ввиду невнятного внешнего фона и праздников в США и Великобритании, лишающих рынок значимых ориентиров и способствующих снижению торговой активности, мы ждем сегодня сохранения выжидательных настроений на рынке, с переходом индекса Мосбиржи к проторговке диапазона 3700-3750 пунктов. Но продолжаем позитивно смотреть на рынок, видя основания для развития роста в июне в виде крепости товарных рынков и фундаментальной привлекательности российских "фишек" в условиях высокого глоабльного аппетита к риску. Из значимых корпоративных событий дня – финотчетность Аэрофлота за 1 квартал.