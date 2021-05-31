На мировых рынках царит безыдейность, задаваемая США и Великобританией
Ключевые азиатские рынки, за исключением корректирующихся индексов Японии, не показывают значимой динамики, фьючерсы на индексы США – в слабом «плюсе». Лишь товарные рынки этим утром умеренно растут, позволяя оценивать ситуацию на рынках как близкую к нейтральной.
В начале пятничных торгов индекс МосБиржи пытался продолжить рост и протестировал отметку в 3750 пунктов, однако по итогам торговой сессии потерял 0,2%, откатившись от исторического максимума ввиду фиксации прибыли в финансовом, нефтегазовом и транспортном секторах, вызванной прекращением роста нефтяных котировок и спадом оптимизма на мировых рынках. Ввиду невнятного внешнего фона и праздников в США и Великобритании, лишающих рынок значимых ориентиров и способствующих снижению торговой активности, мы ждем сегодня сохранения выжидательных настроений на рынке, с переходом индекса Мосбиржи к проторговке диапазона 3700-3750 пунктов. Но продолжаем позитивно смотреть на рынок, видя основания для развития роста в июне в виде крепости товарных рынков и фундаментальной привлекательности российских "фишек" в условиях высокого глоабльного аппетита к риску. Из значимых корпоративных событий дня – финотчетность Аэрофлота за 1 квартал.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210531/833798250.html