Общий взгляд

Рынки все более вяло реагируют и на макроэкономическую статистику, и на геополитические факторы. Да, выходят весомые показатели восстановления как мировой, так и национальных экономик. Да, отчитываются корпорации (многие отчеты, к слову, или были проигнорированы инвесторами, или даже, будучи совсем неплохими, привели с падению курса соответствующих акций – видимо, что ждали еще лучше), да продлеваются старые санкции, вводятся новые, кто-то постоянно грозится что-то запретить достроить. Но все это в совокупности не приводит к сколь-либо заметному движению. Более того, даже рекордный в истории бюджет США в 6 трлн долларов не вызвал особых эмоций ни у экспертов, ни у инвесторов. Или рынки устали от постоянного ралли и им, как заядлому наркоману, надо постоянно увеличивать дозу, так как на стандартном объеме даже позитивных новостей они расти уже не в состоянии. Или все ждут чего-то глобально неприятного и не рискуют делать резких движений. Есть, конечно, и любимый аналитиками третий вариант – сезонный. Мол, продавай в мае и до осени забудь о фондовых рынках. Впрочем, как показывает опыт, летом «движухи» бывают покруче иных времен, так что байки оставим для тех, кто пришел недавно. Вероятнее же всего нечто среднее – и устали уже расти на любой новости, и волей-неволей, но приготовились хотя бы к какой-то коррекции. А тут действительно лучше лишний раз не шевелиться.

Фондовый рынок

Несмотря на немалое количество макростатистики, как было сказано, особой динамики на фондовых площадках не наблюдалось. В целом чуть подрастали, но огонька в глазах уже не было, и рост это был уже, скорей, по инерции. Вот и завершение недели оказалось в этом плане более, чем характерным и показательным – в целом большинство в плюсе, но как-то без излишнего энтузиазма. По итогам пятницы DJIA вырос на 0,19% (34529,45 п.), а S&P500 прибавил 0,08% (4204,22 п.), NASD COMP осилил 0,09% (13748,74 п.). В лидерах роста широкого рынка S&P500 оказались бумаги Salesforce.com (+5,43%), Ulta Beauty (+5,18%), NVIDIA (+4,88%), Xilinx (3,24%), Lamb Weston Holdings (+2,79%). Наибольшее падение наблюдалось в акциях HP Inc (-8,94%), Gap (-4,84%), Macy’s Inc (-3,13%), Dollar Tree (-2,61%) и Costco (-2,38%).

Что касается отечественных фондовых площадок, то общие лениво-скептические настроения не обошли и их. Инвесторы уже привычно внимали анализу новых санкций со стороны разномастных экспертов и ничего не делали. Рынок практически упёрся в потолок. В итоге номинированный в рублях индекс МосБиржи завершил предыдущую неделю на отметке 3730,55 п., прибавив в пятницу 0,02%. А «долларовый» индекс РТС закончил пятидневку на уровне 1603,79 п. (+0,01%).

Рубль

Российский рубль, поддерживаемый налоговым периодом и крайне стабильными ценами на нефть (именно поэтому я не пишу про неё сегодня – там ровным счетом ничего не происходит) достаточно спокойно отреагировал на ситуацию с белорусским самолетом, антибелорусскими санкциями, возможной необходимостью России помогать выкручиваться белорусам из создавшейся ситуации. И уж тем боле — набившими уже оскомину разговорами, что «Северный поток 2» надо все же запретить (теперь из-за «минского Боинга»). Я вообще не совсем понимаю эту шумиху вокруг достройки трубопровода. Как будто сразу, как его дотянут до берега у всех наступит коммунизм. Ну, или что там еще все желали. Ощущение, что окончание укладки трубы воспринимается экспертами как некий автоматический запуск самого трубопровода, по которому из Европы в Россию потекут деньги. Никому в голову не приходило, что даже если «Северный поток 2» достроен, ничто не мешает: а) не начать принимать российский газ, б) в любой момент остановить поставки. Но нет, все ждут окончания строительства и связывают с этим какие-то особые надежды. На самом деле на рынке сырья на прошедшей неделе действительно ничего важного не происходило и пока цены на энергоносители стабильны или ОПЕК+ не примет каких-то важных решений, ничего и не произойдет. Единственное, что продолжает упорно дорожать – это металлы. Но тут, как говорится, «совсем другая история». Что касается отечественной валюты, то она не только не потеряла за прошлую неделю, но и даже успела чуть-чуть укрепиться. По состоянию на 8:55 на рынке FOREX доллар стоит 73,25 рубля, а за евро дают 89,30 рублей.

Перспективы

Сегодняшним утром торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят крайне разнонаправленно – индексы разбрелись, «кто в лес, кто по дрова»: по состоянию 9:00 мск. японский NIKKEI 225 снижается на 0,99%, австралийский S&P/ASX 200 падает на 0,27%, китайский Shanghai прибавляет символические 0,08%, Гонконгский Hang Seng теряет 0,55%, корейский KOSPI поднимается на 0,30%. Индия выглядит в целом неплохо. Бомбейский BSE Sensex растет на 0,63%, а мумбайский Nifty 50 – на 0,59%. Ночью Япония спела отчитаться о динамике промышленного производства, а Китай – по Индексу деловой активности в производственном секторе. Это неделя вообще будет богата на аналогичную статистику – большинство мировых экономик представят данные по индексам производственной активности и индексам активности в секторе услуг. Кроме того, сразу несколько стран опубликуют данные по динамике ВВП, США еще и представят широкий блок цифр по рынку труда. По розничным продажам, динамике зарплат и безработице будет отчитываться и Россия.

Фьючерсы на ведущие мировые индексы по состоянию на 9:08 мск. находятся в околонулевой области, прибавляя в целом несколько сотых процента. Так что и торги, вполне вероятно, откроются без особого фанатизма. В России сегодня финансовые результаты по МСФО опубликует «Аэрофлот». Реестры акционеров для участия в ГОСА закроют «САФМАР», «Газпром», «РУСАЛ», «Мечел» и «Лукойл». Состоятся заседания советов директоров «Аэрофлота» и «РуссНефти».