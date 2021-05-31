Яндекс планирует приобрести KupiVIP. Интернет-магазин одежды будет постепенно интегрирован в экосистему Яндекс.Маркета, включая сервис подписки Яндекс.Плюс. KupiVIP был основан в 2008 году и предлагает более тысячи брендов в таких категориях, как одежда, обувь и аксессуары. Также компания является оператором логистического комплекса в Московской области с пропускной способностью более 9 млн заказов в год. Приобретение может быть завершено во 2К21 после одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Для Яндекса это важный шаг с точки зрения дальнейшей экспансии в электронную коммерцию, и приобретение позволит ему стать более важным игроком. Мы считаем, что это правильное стратегическое решение, хотя его непосредственный эффект на данном этапе сравнительно мал. Согласно Fashion Consulting Group, оборот KupiVIP в 2020 году составил 4.5 млрд руб.