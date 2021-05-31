Глобальные рынки

Акции США закрыли ростом четвёртый месяц подряд, поскольку данные, сигнализирующие о восстановлении экономики, затмили опасения по поводу инфляции. S&P 500 (+0.1%) закрылся около рекордного максимума, поднявшись за неделю на +1.2%. US Treasuries немного выросли, сохранив доходность 10-летних облигаций на уровне 1.59%. USD укрепился по отношению к большей части корзины G-10, при этом в лидерах снижения были AUD и NZD. Впервые с 2002 года изменение цен в мае по индексу S&P 500 составило менее 1%, поскольку трейдеры старались получить более четкую картину инфляции, которую ФРС назвала «временной», продолжая при этом искать подсказки относительно сроков начала возможного сокращения программы скупки активов. S&P 500 в мае вырос всего на +0.6% по сравнению с абсолютным средним изменением за этот месяц +/- 3% с 1990 года. «Прямо сейчас на рынок поступает много разнонаправленных сигналов, — сказал Крис Осмонд, главный инвестиционный стратег Prime Capital Investment Advisors. «Инфляция уже здесь. А вот временная она или структурная, — это предмет больших споров». Russell 2000 в мае вырос всего на +0.1%. Тем не менее, это явилось восьмым положительным месяцем подряд, — первая подобная серия с 1995 года.

Кэти Вуд сказала, что регуляторы не могут заставить биткоин исчезнуть, и со временем потеплеют к нему из-за боязни «оказаться в стороне» (‘FOMO’ – fear of missing out). Глава Банка Японии Харухико Курода поставил под сомнение полезность биткоина и обратил внимание на его высокую волатильность, хотя подчеркнул, что остается открытым для стабильных монет, так называемых «стейблкоинов». Выступая перед Конгрессом, Джейми Даймон (глава J.P. Morgan) и Дэвид Соломон (глава Goldman Sachs) также осторожно высказались относительно криптовалюты, называя ее продуктом «все риски несет покупатель». Но они ее не игнорируют. В пятницу криптовалюты по всему спектру упали, поскольку трейдеры готовились к возможной волатильности в течение длинных выходных. Биткоин торговался около $35,000, а Эфир упал ниже $2,500.

Китай избрал мишенью бычьи ставки на сырье через фьючерсы со стороны трейдеров и реального сектора в очередной попытке добиться снижения цен. По словам источников, по просьбе Пекина по крайней мере четыре местные компании сократили длинные позиции по таким сырьевым товарам, как железная руда и уголь. Двум брокерам было рекомендовано ограничить позиции и объемы. Но Goldman Sachs настроен скептически, говоря, что Китай не сможет управлять рынком, а падение цен — это возможность для покупок.

Долговой рынок

В пятницу на рынках долга царило полное затишье, ликвидность была крайне низкой, поскольку многие трейдеры взяли выходной или покинули рабочие места перед длинными выходными (сегодня День поминовения в США и банковские каникулы в Великобритании).

Турция закрылась ниже после публикации данных о торговом балансе за апрель, отразивших дефицит в размере $3 млрд, хотя и не столь высокий, как прогнозировали аналитики и резких заявлений по поводу С-400.

Малайзия закрылась ниже на фоне продолжающихся трудностей в борьбе с коронавирусом — страна вводит строгий карантин на 2 недели.

Доходности UST снизились, несмотря на хорошую статистику в США.

На этом фоне рынки ЛАТАМ закрылись сильнее.



