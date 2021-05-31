Цены на нефть на прошлой неделе ощутимо выросли, из-за чего в пятницу наблюдалась локальная коррекция. Поддержку котировкам оказывают прогнозы по спросу, которые предполагают всплеск во II–III кварталах. По данным аналитиков группы ANZ, спрос на бензин во многих регионах мира уже превышает уровни 2019 г. Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе дал оценку дефицита на рынке нефти в 1 млн б/с.

При этом существуют риски, что баланс на рынке сместится в сторону предложения, если США и Иран вернутся к ядерной сделке. До одностороннего выхода США из сделки в 2018 г. Иран добывал около 3,8 млн б/с и экспортировал порядка 2 млн б/с. В 2019–2020 г. добыча в стране упала в два раза из-за американских санкций в отношении нефтегазового экспорта Республики.

После прихода к власти в США администрации Байдена Иран начал постепенно восстанавливать добычу, рассчитывая на успех в переговорах. На текущий момент добыча в стране, по оценке Reuters, составляет 2,5 млн б/с, что означает потенциал для увеличения около 1,3 млн б/с или 1,3% от мирового потребления.

На этой неделе 1 июня пройдет министерская видеоконференция ОПЕК+, на которой, помимо прочего, крупнейшие нефтепроизводители мира обсудят возможную реакцию на увеличение иранской добычи. Сегодня может пройти заседание технического комитета, который выносит свои рекомендации министрам, основанные на рыночной ситуации. В базовом сценарии добыча альянса может вырасти на 700 000 б/с в июне и 850 000 б/с в июле.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются недалеко от пятничных значений. Котировки уже 3 месяца консолидируются на препандемийных уровнях в широком диапазоне $60–70. В рамках этого диапазона существует потенциал для снижения, поскольку ожидаемый рост может быть заложен в котировки, а других позитивных драйверов не предвидится.

В пятницу данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 359 уст. (+3 уст.), при этом число газовых установок сократилось до 98 уст (-1 уст.). В Канаде число нефтяных установок выросло до 28 уст. (+3 уст.)

Опережающие показатели добычи на американском континенте продолжают расти, указывая на перспективы роста производства во II полугодии 2021 г. По оценке EIA, к концу года добыча в США может составить около 11,3 млн б/с против текущих 11 млн б/с.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что общее количество буровых в США вырастет в среднем до 480–500 уст. к IV кварталу 2021 г., причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35–45 уст.), Eagle Ford в Техасе (5–10 уст.) и Bakken в Северной Дакоте (3–5 уст.). В настоящий момент совокупное число нефтяных и газовых установок в США составляет 452 уст.



