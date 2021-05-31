В апреле выдача ипотечных кредитов продолжила ускоряться Месячный объем выдачи в апреле уступает только декабрю. На прошлой неделе ЦБ РФ опубликовал данные по ипотечному рынку за апрель 2021 г., согласно которым месячный объем выдачи кредитов составил 551 млрд руб. Это предполагает рост на 171% год к году (прошлогодние апрель и май были самыми слабыми месяцами по выдаче) против 64% в марте, по итогам четырех месяцев рост составил 78%. Относительно марта 2021 г. месячный объем выдачи увеличился на 10% и уступает по объему только декабрю 2020 г. На льготные ипотечные программы в апреле пришлось порядка 25% выдач.

За два месяца ставки вне льготной ипотеки поднялись примерно на 30 б.п. Данные по средним ставкам пока показывают рост всего лишь в пределах 10 б.п. относительно минимума нынешнего года (до 7,3% в апреле). При этом более подробные недельные данные ДОМ.РФ говорят о том, что с момента первого повышения ключевой ставки в конце марта ипотечные ставки для новостроек поднялись на 25 б.п. (до 8,1% на 14 мая), для вторичного рынка – на 30 б.п. (до 8,3%), для льготной ипотеки «под 6,5%», напротив, средняя ставка стала ниже на 30 б.п. (5,75% на 14 мая).

Рост портфеля год к году превысил 25%. Весь ипотечный портфель в апреле прибавил 2,8% (как уже указывалось в предварительных данных ЦБ по сектору), с начала года рост составил 8,4%, год к году ускорился до 25,6% против 23% в марте и 21,5% по итогам 2020 г. Напомним, что быстрый рост портфеля уже побудил ЦБ с 1 августа повысить надбавки для ипотеки с низким первоначальным взносом. Также ЦБ указал, что во 2 п/г может последовать дальнейшее ужесточение (в случае продолжающегося увеличения долговой нагрузки). Мы ждем замедления роста ипотечного портфеля во 2 п/г 2021 г.