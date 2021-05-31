ОФЗ: в небольшом минусе
Наклон кривой ОФЗ в пятницу уменьшился. По итогам торгов 2-летний ОФЗ-26215 (YTM 6,1%) и 4-летний ОФЗ-26229 (YTM 6,6%) потеряли в цене по 0,1 пп, поднявшись в доходности на 5 бп и 3 бп соответственно. Длинные выпуски закрылись преимущественно без изменений, а 13-летний ОФЗ-26225 (YTM 7,2%) снизился в доходности на 1 бп, прибавив в цене 0,1 пп. Локальные игроки в основном продолжали держаться в стороне. Иностранные инвесторы в умеренных объемах продавали короткие и среднесрочные облигации, но при этом некоторые из них выступили в качестве покупателей в дальнем конце кривой. Спред на отрезке 2–10 сузился на 4 бп (до 112 бп), спред на отрезке 5–10 лет сократился на 1 бп. Определенным спросом также пользовались флоутеры, однако ценовые движения в них относительно четверга и среды носили неоднородный характер. Торговая активность снизилась: оборот в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 18,8 млрд руб., что соответствует среднедневным показателям последних недель. На долю выпусков с фиксированным купоном пришлось 53% общего оборота, а остальную часть обеспечили флоутеры. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ смотрелись несколько слабее наряду с облигациями ЮАР, 10-летние бумаги которой поднялись в доходности на 1 бп. В то же время 10-летние бенчмарки Бразилии и Мексики закрылись снижением доходностей на 7 бп.
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