Пузырь или супертренд? Что будет со SPAC и как инвестировать в отрасль
Индустрия SPAC и IPO в 2021 претерпевает ряд изменений. Рассматриваются новые меры защиты инвесторов SPAC со стороны американского регулятора. Считается, что с ростом размещений посредством SPAC большинство розничных инвесторов не в полной мере понимают риски и цели новых компаний.
Самое сложное при анализе SPAC – предвидеть, какая именно компания будет поглощена, поэтому стратегия инвестиций в SPAC требует большой диверсификации и количество эмитентов в портфеле от 50 имен. Частично задача диверсификации выполнима с помощью покупки ETF на SPAC – тикер SPAK, которые торгуется на бирже NYSE. Текущие уровни могут показаться привлекательными для долгосрочных инвесторов, поскольку цена ETF фонда скорректировалась на 28% от своих максимумов за последние три месяца. В тоже время индекс S&P500 вырос на 10%.
Для розничных клиентов, на наш взгляд, из-за сложностей прогнозирования слияния конкретной компании, более безопасно инвестировать в эту отрасль через ETF-фонд или под руководством экспертов.
При долгосрочном подходе текущая коррекция может дать значительную инвестиционную прибыль. Для краткосрочных инвесторов, напротив, мы не рекомендуем SPAC-индустрию из-за невозможности прогнозирования слияний на краткосрочном горизонте.
Индустрия SPAC в начале этого года все больше и больше напоминала "пузырь", в результате чего и возникла коррекция в ценах. На текущий момент мы не считаем эту индустрию "пузырем", но выделяем сложность прогнозирования отрасли.
По оценкам американского регулятора, отрасль будет все больше и больше регулироваться, обеспечивать больший уровень защиты розничных инвесторов и больший уровень раскрытия информации. В таком случае инвестиции в этот сектор будут масштабироваться и, возможно, такой формат размещений станет следующим "супертрендом".
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