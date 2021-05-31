Индустрия SPAC и IPO в 2021 претерпевает ряд изменений. Рассматриваются новые меры защиты инвесторов SPAC со стороны американского регулятора. Считается, что с ростом размещений посредством SPAC большинство розничных инвесторов не в полной мере понимают риски и цели новых компаний.  

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По данным SPAC Research, на данный момент в этом году было 329 SPAC. Суммарно объем привлечений составил более 100 млрд долларов. Инвесторы, которые покупают SPAC, ожидают быстрого объединения компании, однако, на практике, этот процесс может занимать до двух лет. В конечном  итоге розничный клиент должен быть готов к такому долгосрочному вложению. Напротив, статистика по розничным инвесторам говорит о том, что клиенты могут продать акции преждевременно и не дождаться слияния компании, зачастую, зафиксировав убыток. 

Самое сложное при анализе SPAC – предвидеть, какая именно компания будет поглощена, поэтому стратегия инвестиций в SPAC требует большой диверсификации и количество эмитентов в портфеле от 50 имен. Частично задача диверсификации выполнима с помощью покупки ETF на SPAC – тикер SPAK, которые торгуется на бирже NYSE. Текущие уровни могут показаться привлекательными для долгосрочных инвесторов, поскольку цена ETF фонда скорректировалась на 28% от своих максимумов за последние три месяца. В тоже время индекс S&P500 вырос на 10%.

Для розничных клиентов, на наш взгляд, из-за сложностей прогнозирования слияния конкретной компании, более безопасно инвестировать в эту отрасль через ETF-фонд или под руководством экспертов. 

При долгосрочном подходе текущая коррекция может дать значительную инвестиционную прибыль. Для краткосрочных инвесторов, напротив, мы не рекомендуем SPAC-индустрию из-за невозможности прогнозирования слияний на краткосрочном горизонте. 

Индустрия SPAC в начале этого года все больше и больше напоминала "пузырь", в результате чего и возникла коррекция в ценах. На текущий момент мы не считаем эту индустрию "пузырем", но выделяем сложность прогнозирования отрасли.

По оценкам американского регулятора, отрасль будет все больше и больше регулироваться, обеспечивать больший уровень защиты розничных инвесторов и больший уровень раскрытия информации. В таком случае инвестиции в этот сектор будут масштабироваться и, возможно, такой формат размещений станет следующим "супертрендом". 