Рубль укрепил позиции к концу недели
Пара USD/RUB завершила пятничные торги на отметке 73.2 (-0.5%), а EUR/RUB – 89.2 (-0.4%), показав, таким образом, поступательное укрепление вторую неделю подряд. Тем не менее, в глобальном контексте рубль остается аутсайдером, уступив по итогам недели в положительной динамике конкурентных пар против доллара (рубль +0.6%) бразильскому реалу (+2.7%), южноафриканскому ранду (+1.4%) и китайскому юаню (+1.0%).
В числе факторов поддержки рубля оставались привычные налоги (в пятницу завершился майский период их уплаты) и геополитика (США и Россия активировали повестку в преддверии встречи 16 июня, но пока без видимой обоюдной критики). На предстоящей неделе настроения будут чуть больше зависеть от внешнеэкономической повестки (реакции мировых рынков на данные деловой активности в мире и рынку труда в США, а также динамики юаня) и планов Минфина, однако мы не ожидаем каких-то резких движений до подведения итогов встречи президентов. Минфин 3 июня анонсирует объем покупки валюты в предстоящем месяце – с учетом ценовой динамики и корректировок на фактические потоки объем может вырасти до 170-180 млрд руб., что пока не выглядит пугающим для участников рынка. В этой связи интервалы 73.0-73.60 в паре USD/RUB и 89.0-89.7 в паре EUR/RUB остаются нашим базовым сценарием на предстоящую неделю.
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