Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,1% при позитивной динамике на биржах США в пятницу и возобновившемся сегодня росте цен на нефть после коррекции в конце прошлой недели. Причиной снижения индикатора стал традиционный спад активности инвесторов в длинные выходные на американских площадках: в США сегодня торги не проводятся в связи с Днем поминовения.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила в четверг, что, по ее мнению, период высокой инфляции «продлится еще несколько месяцев и до конца 2021-го ожидается высокий уровень годового повышения цен». Возможно, подобная риторика будет способствовать коррекции на фондовом рынке.

Лидерами роста на российских биржевых площадках стали акции «Распадской». По данным на 21.05.21, добыча на одноименной шахте составила 2 млн тонн против 5 млн тонн по итогам всего прошлого года. При этом в 2020 году добыча рядового угля на всех предприятиях «Распадской» достигла 9,2 млн тонн, снизившись на 28% г/г. Данный рост показателей может привести к повышению прогнозов по выручке и чистой прибыли, а также обусловить позитивный пересмотр справедливой стоимости бумаг компании в пределах 2–4%. Мы отмечаем переток капитала в акции «Распадской» из ценных бумаг других эмитентов широкого сегмента металлургии и добычи.

Акции «Северстали», НЛМК и ТМК сегодня выглядят хуже рынка. Возможная причина – заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российским металлургам необходимо будет вернуть в бюджет 100 млрд руб. сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. Объем претензий регуляторов в данном случае эквивалентен 17% EBITDA указанных трех крупнейших эмитентов отрасли, и ужесточение налоговых условий в данном случае способно транслироваться в снижение усредненных оценок справедливой стоимости компаний приблизительно на 3–8%. Однако существенную роль в данном случае будет играть то, в какие сроки металлургов обяжут вернуть указанные средства.

Перед публикацией отчета по МСФО за первый квартал акции Аэрофлота снижались утром сравнительно активно. Причиной стала информация о том, что государственные структуры, входящие в состав акционеров компании, будут голосовать против выплаты дивидендов по итогам 2020 года. Впрочем, принимая во внимание очень слабые финансовые и операционные результаты «Аэрофлота» за последние кварталы, мы полагаем, что отсутствие выплат по результатам 2020 года уже учтено рынком в котировках «Аэрофлота».

В понедельник наиболее вероятно продолжение снижения на отечественных фондовых площадках. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 3675–3740 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,15–73,85 и 88,95–89,85 соответственно.