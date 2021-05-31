Сегодня появилось сообщение о том, что Яндекс намерен купить интернет-магазины KupiVIP и Mamsy. Покупка призвана ускорить выход Яндекс Маркета на рынок одежды, обуви и аксессуаров, где он пока практически не представлен. Предполагается, что сделка будет закрыта во втором квартале этого года после одобрения ФАС. Сумма не раскрывается, но мы предполагаем, что она составила менее одного годового оборота приобретаемых магазинов и не отразится на финансовом положении компании. По итогам 2020 г. Data Insight оценивали оборот KupiVIP в 4,5 млрд руб., а оборот Mamsy, по данным СПАРК-Интерфакс, составил 672 млн руб. Мы позитивно оцениваем сделку и думаем, что она является еще одним важным шагом на пути к построению одного из крупнейших в стране бизнесов e-commerce. Наша рекомендация для акций Яндекса сейчас «Покупать» с целевой ценой 5 378 руб. за бумагу.

KupiVIP специализируется на продаже одежды, обуви и аксессуаров преимущественно премиальных брендов и имеет налаженную инфраструктуру, опытную команду и наработанную базу поставщиков. Работает в России, Белоруссии и Казахстане. С декабря 2020 г. KupiVip начал принимать заказы на платформе AliExpress Russia. Mamsy в основном реализует одежду и товары средней ценовой категории для детей и женщин. Пока одежда и обувь является одной из немногих категорий, которые слабо представлены на площадке Яндекс Маркет. Первое время KupiVIP и Яндекс Маркет будут развиваться параллельно. KupiVIP подключат к подписочному сервису Яндекс Плюс, а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи Маркета. Позже ожидается постепенная интеграция новоприобретенного магазина в состав проекта Яндекса. Помимо непосредственно интернет-площадок Яндекс приобретает пять офлайн-магазинов в Москве и распределительный центр на 20 тыс. кв. м. в Московской области.

По данным Data Insight, KupiVIP в 2017 г. входил в топ-15 крупнейших интернет-магазинов России с оборотом почти 15 млрд руб., однако ему не удалось успешно конкурировать при развитии маркетплейсов и других сильных игроков. По итогам 2020 г. KupiVIP опустился на 68-е место в рейтинге. Даже несмотря на то, что прошлый год был достаточно успешным для отечественного e-commerce, оборот магазина сократился почти на 10% г/г, до 4,5 млрд руб., а количество заказов уменьшилось на 12% г/г. У Яндекс Маркета оборот за 2020 г. увеличился более чем в 2 раза, составив около 50 млрд руб., и может вновь удвоиться по итогам текущего года.

Сумма сделки не раскрывается. Текущие оценки онлайн-маркетплейсов вроде Ozon составляют порядка 2-3 годовых оборотов. В случае с KupiVIP это крайне позитивная оценка, учитывая падение продаж и числа заказов в последние годы. Мы склоняемся к мнению, что Яндекс осуществит покупку менее чем за 1 годовой оборот (т.е. меньше 5 млрд руб.). С учетом значительного запаса ликвидности у холдинга подобная сделка почти никак не отразится на его финансовом положении и долговой нагрузке.