По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в апреле подскочил на 48% г./г. до 22,4 млрд долл. Таким образом, с начала года он составил 78,3 млрд долл. При этом взрывной рост – почти полностью результат эффекта низкой базы прошлого года: тогда, из-за самоизоляционных ограничений он упал сразу на 10% м./м. (с исключением сезонности). Если же рассматривать сезонно сглаженную динамику м./м. в апреле, то скорее заметно замедление темпов роста: 3,3% м./м. против 7,2% м./м. в марте.

Впрочем, замедление в большей степени происходит за счет неинвестиционного сегмента (импорт химии, текстильной продукции), тогда как машины и оборудование демонстрируют активный рост. Это согласуется с фактом продолжения восстановительных тенденций в экономике (для роста производства нужны инвестиции, в т.ч. и для поддержки существующих мощностей) и с планами властей ускорить вложения в инфраструктуру (в т.ч. и за счет ФНБ). И хотя пока бюджетные расходы еще не в полной мере ускорились, бюджет (по итогам 4 месяцев) выглядит более стимулирующим, чем обычно в начале года.

В течение 2021 г. доля импорта во внутреннем спросе вернется к докризисным значениям (~23% в среднем) и, вероятно, даже превысит ее. Это будет означать ускоренное восстановление импорта, что будет выступать некоторым ограничителем для экономического роста.